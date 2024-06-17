«Желтый уровень» погодной опасности объявили в Москве из-за грозы
В столичном регионе объявили «желтый уровень» погодной опасности из-за гроз, которые продлятся в течение двух суток. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщили на сайте Гидрометцентра.
В столичном регионе объявили «желтый уровень» погодной опасности из-за гроз, которые продлятся в течение двух суток. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщили на сайте Гидрометцентра.
— Период предупреждения до 9:00 19 июня, местами гроза. Период предупреждения с 9:00 17 июня до 21:00 17 июня, местами порывы до 17 метров в секунду, — следует из сообщения на сайте.
В Комплексе городского хозяйства сообщили, что после 12:00 и до конца дня в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, град и порывистый ветер до 17 метров в секунду. Отмечается, что за ночь в отдельных районах столицы выпало более 30 процентов месячной нормы осадков.
На этой неделе в столичном регионе ожидаются ливни и грозы. По словам эксперта, сумма осадков за два дня составит в среднем по городу от 20 до 25 миллиметров, местами до 70 миллиметров.
Во второй половине июня погода побалует жителей столичного региона теплом, но изредка все равно будут идти дожди. Такой прогноз в беседе с «ВМ» дал специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин.