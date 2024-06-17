10:56 (мск), источник: Известия

Град и сильные ливни спрогнозировали в Тульской области

МЧС распространило метеопредупреждение в Тульской области. В регионе ожидается гроза, град и обильные дожди.

Источник: AP 2023

По данным ТСН24, скорость ветра до конца суток 17 июня может увеличиваться до 17 м/с. В отдельных районах выпадет град. Грозы наблюдаются в регионе уже в течение двух недель.

Осадки продолжатся в Тульской области и в ближайшие дни. С 17 по 21 июня в регионе может выпасть треть месячной нормы осадков — порядка 20 мм. Дожди не ожидаются только в среду. Температура воздуха будет составлять +19…+23 градуса. В ночные часы ожидается +15…+20 градусов, в пятницу температура понизится до +12…+14 градусов.

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