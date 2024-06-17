На Солнце образовалось угрожающее Земле магнитными бурями суперпятно
Из-за образовавшегося на Солнце суперпятна на Земле ожидаются магнитные бури.
Из-за образовавшегося на Солнце суперпятна на Земле ожидаются магнитные бури.
Об этом предупредила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
По словам специалистов, суперпятно быстро увеличивается в размерах и за четыре дня выросло с нуля до одной из самых крупных в текущем солнечном цикле.
Заявляется, что если скорость сохранится, то уже ко вторнику-среде образуется новая область на линии Солнце-Земля.
«откуда взаимодействие на Землю идет со стопроцентной эффективностью», — говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии.
Пока что эксперта наблюдают за состоянием суперпятна. Силу и класс опасности предстоящих магнитных бурь определить пока не могут.
Ранее американские ученые заявили, что по всей Земле могут начаться ураганы из-за геомагнитных бурь.
Специалисты изучили происходившие в северо-восточном регионе Мексиканского залива штормы и проанализировали статистику тропических циклонов, которые случались на планете за последние 5,5 тысячи лет. В результате исследования они установили прямую закономерность между циклонами и высоким уровнем активности Солнца.