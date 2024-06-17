Чрезвычайную пожарную опасность объявили в Челябинской области
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Челябинской области в ближайшие трое суток. Экстренное предупреждение о неблагоприятных условиях распространил Гидрометеоцентр региона.
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Челябинской области в ближайшие трое суток. Экстренное предупреждение о неблагоприятных условиях распространил Гидрометеоцентр региона.
Опасная ситуация будет складываться со второй половины дня 17 июня, а также 18 и 19 июня на востоке Южного Урала. Кроме того, в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».
Температура воздуха в регионе достигает аномальных отметок, местами воздух прогревается до +36 градусов. Кроме того, в отдельных районах вероятны грозы с градом. Скорость ветра во время грозы увеличивается до 20−25 м/с, что способствует распространению огня.
На прошлой неделе из-за высокой вероятности природных пожаров в Челябинской области было объявлено штормовое предупреждение. В ЦГМС уточнили, что среднесуточная температура превышала норму на семь и более градусов.