В Анапе пляжи снова открыли для купания
КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Купание на пляжах в Анапе снова разрешено после их закрытия из-за непогоды в субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.
КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Купание на пляжах в Анапе снова разрешено после их закрытия из-за непогоды в субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В Анапе наблюдается солнечная погода. Пляжи курорта открыты для купания», — говорится в сообщении.
Как уточнили власти города-курорта, на пляжах вывешены предупреждающие «красные флаги». Жителей и гостей города-курорта просят соблюдать осторожность, личную безопасность и следить за детьми во время купания.
В субботу в городе начались дожди, которые продолжились в течение выходных. В крае было объявлено штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем.