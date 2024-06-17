12:44 (мск), источник: ТАСС

В Анапе пляжи снова открыли для купания

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Купание на пляжах в Анапе снова разрешено после их закрытия из-за непогоды в субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Reuters

«В Анапе наблюдается солнечная погода. Пляжи курорта открыты для купания», — говорится в сообщении.

Как уточнили власти города-курорта, на пляжах вывешены предупреждающие «красные флаги». Жителей и гостей города-курорта просят соблюдать осторожность, личную безопасность и следить за детьми во время купания.

В субботу в городе начались дожди, которые продолжились в течение выходных. В крае было объявлено штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем.

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