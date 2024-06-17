13:42 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Фитофтора на помидорах: реальная угроза для посадок

Признаки, причины и профилактика появления фитофторы в теплице и в открытом грунте на помидорах и рассаде. Рассказываем, как выглядит фитофтороз на томатах с фото, какие методы, препараты и народные средства помогут избавиться от грибка.

Фитофтора на помидорах.
Источник: 7dach.ru

Это заболевание очень опасно для посадок томатов. Фитофтора может привести к потерям урожая, если не предпринять меры по профилактике и лечению. В статье вместе с экспертом рассмотрим причины возникновения фитофтороза на помидорах, его основные симптомы и эффективные методы борьбы.

Что такое фитофтороз

Бурая гниль — опасное распространенное заболевание растений семейства пасленовых, вызванное патогеном Phytophthora infestans. Фитофтороз на помидорах может серьезно повлиять на урожайность и качество плодов, если не принять меры по предотвращению и лечению растений.

Погибнуть может 60—75% всего урожая.

Как выглядит фитофтора на томатах

Читайте также
Когда сажать огурцы в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Признаки фитофтороза очень характерны: на листьях помидоров появляются большие буро-коричневые или фиолетовые пятна, не имеющие четких границ. На нижней стороне пораженного листа заметен светлый пушистый налет. Первыми заболевают нижние побеги, затем инфекция поднимается вверх, поражая стебель, все листья, цветки и плоды. Растения засыхают и осыпаются, а плоды стремительно загнивают.

Чем опасен фитофтороз

Риск потери овощного урожая из-за фитофтороза крайне высок. Болезнь уничтожает растения в теплице и в открытом грунте через 7—10 дней после заражения.

Причины появления фитофтороза на помидорах

Тяжелое заболевание появляется на растениях при нарушении агротехники, выращивании томатов на одном месте в течение нескольких лет. Споры возбудителя сохраняются в почве и на садовом инвентаре. Список самых распространенных причин приведен ниже:

  • сорта помидоров, не имеющие устойчивости к заболеванию (более 80% от существующих);
  • высокие влажность и температура воздуха;
  • неправильный полив (орошение по листьям или переизбыток воды);
  • осадки (дожди), холодная утренняя роса, конденсат в теплице при недостаточном проветривании;
  • сильные перепады между ночными и дневными температурами;
  • недостаточное расстояние между растениями;
  • постоянное выращивание томатов на одном месте, после других пасленовых культур или рядом с посадками картофеля;
  • неправильная подкормка растений (много азота, недостаток питательных микроэлементов в почве);
  • недостаточное проветривание теплицы.

Признаки появления фитофторы на томатах

Чтобы уберечь помидоры от фитофтороза, следует заранее позаботиться о профилактике и изучить визуальные симптомы, как проявляется патоген на пасленовых посадках. Список самых частых признаков фитофтороза приведен ниже:

Пораженный фитофторой лист томатов.
Источник: 7dach.ru

  • на стеблях и листьях появляются быстрорастущие темно-бурые пятна;
  • у растения опадают цветки и листья;
  • на зеленых (несозревших) и спелых плодах появляются темно-коричневые пятна;
  • листья быстро засыхают и скручиваются;
  • поврежденные плоды деформируются и стремительно загнивают;
  • посадки помидоров в теплице и в открытом грунте быстро погибают.

Чем обработать помидоры при первых признаках фитофторы

Сегодня не существует универсального средства от этой болезни. Современные препараты не помогут защитить растения на 100%. Но они направлены на профилактику и замедление процессов распространения фитофтороза на помидорах.

Обработку желательно проводить заранее, в этом случае урожай будет спасен.

Читайте также
Когда сажать базилик в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

При появлении первых признаков фитофтороза необходимо обработать посадки химическими или биологическими препаратами. Очень важно строгое соблюдение инструкции к препарату: использование средств защиты при применении химических веществ, хранение химических препаратов и их рабочих растворов в недоступном для детей, а также домашних питомцев месте. Нельзя пользоваться металлическими емкостями для разведения препарата от фитофтороза.

Химические препараты

Сегодня для борьбы с фитофторой разработаны специальные химические препараты.

1. Консенто — фунгицидное средство комбинированного действия. Способно проникать внутрь растения и уничтожать споры возбудителя. Улучшает иммунитет растений и стимулирует рост посадок.

2. Ревус — фунгицидный препарат разработан для борьбы с фитофторозом на помидорах. Имеет длительный эффект (через час после обработки не смывается дождем). После применения средства рост мицелия угнетается, а споры Phytophthora infestans не распространяются.

3. Ордан — фунгицид, в состав которого входит хлорокись меди и цимоксанил. Применяется как для защитных, так и для лечебных целей против грибковых инфекций.

4. Танос — фунгицидное средство. Эффективно уничтожает споры возбудителя, не смывается дождем. Улучшает общее состояние посадок и стимулирует рост листьев.

Биологические препараты

Биосредства безопасны для окружающих людей, домашних животных и полезных насекомых. После их применения томаты можно сразу употреблять в пищу. Средства улучшают структуру почвы в огороде. Биологические препараты легко теряют свои свойства при несоблюдении условий хранения, таких как температура, воздействие солнечного света и контакт с хлорированной водой.

1. Фитоспорин-М — противогрибковый препарат на основе сенной палочки. После опрыскивания на листьях образуется защитная пленка, которая не позволяет возбудителю инфекции заразить растение.

2. Триходермин — высокоэффективный биологический препарат на основе спор и мицелия грибов Trichoderma. Защищает посадки на протяжении всего периода их развития.

Обработанные помидоры биологическим препаратом от фитофтороза.
Источник: 7dach.ru

Народные средства

Практика показывает, что применение народных методов не останавливает развитие фитофтороза на томатах. Особенно вреден йод в теплице, его пары могут привести к отравлению.

Уксус, сода, сыворотка и другие молочные продукты, медная проволока, фурацилин, метронидазол и прочие народные средства не спасут растения. Подкормка и опрыскивание золой или полезными микроэлементами повышают иммунитет растений, но не уничтожают споры возбудителя. Выбирайте только проверенные препараты от фитофтороза и ознакомьтесь с комментариями эксперта, чтобы сделать правильный выбор.

Как бороться с фитофторой в теплице

Заболевание томатов чаще всего возникает, когда влажность воздуха и почвы превышает оптимальные значения. Для эффективного противостояния фитофторозу в теплице требуется комплексный подход с применением своевременных мер:

  • соблюдайте севооборот на грядках;
  • весной обработайте теплицу раствором марганцовки, хлорной извести или биопрепаратами;
  • не допускайте загущенности посадок, удаляйте пасынки и лишние листья, обрезайте верхушки;
  • утром умеренно поливайте растения под корень;
  • подвязывайте томаты в теплице;
  • мульчируйте почву;
  • своевременно обрабатывайте посадки фунгицидами или биопрепаратами;
  • хорошо проветривайте теплицу;
  • подкармливайте растения комплексными удобрениями, избегая переизбытка азота.

Как избавиться от фитофторы в открытом грунте

Фитофторозная инфекция особенно опасна для растений, выращиваемых на открытом воздухе. Поскольку споры, вызывающие это заболевание, распространяются ветром и каплями воды.

  • Замульчируйте грядки;
  • защищайте растения от дождя и ветра во второй половине лета пленкой;
  • утром умеренно поливайте посадки теплой водой;
  • выбирайте для посадок солнечный и хорошо проветриваемый участок;
  • используйте ранние сорта томатов для открытого грунта и выбирайте устойчивые к фитофторозу.

Профилактика появления фитофтороза

Предупредить это заболевание гораздо проще, чем потом лечить все посадки в теплице и в открытом грунте. Поэтому делайте упор на профилактические меры.

Для защиты томатов от фитофтороза необходимы следующие способы:

  • выбор устойчивых сортов;
  • правильная агротехника в огороде;
  • умеренный полив под корень по утрам;
  • мульчирование почвы;
  • необходимо избегать загущения посадок;
  • регулярный осмотр растений;
  • профилактическая обработка препаратами.

Отзывы эксперта о методах борьбы с фитофторозом

Алексей Володихин, ученый-агроном, специалист по селекции, генетике и биотехнологии сельскохозяйственных культур, раскрывает ключевые моменты в противостоянии фитофторозу.

Ученые долгое время были уверены, что фитофтора — гриб. Однако исследования ДНК этого микроорганизма показали, что к грибам он не имеет ни малейшего отношения. Оказалось, что это водоросль, которая в ходе эволюции стала вести паразитический образ жизни, поселяясь в тканях растений.

Читайте также
Работы в саду в июне 2024 года: что делать в цветнике и огороде

Между тем средства для борьбы с фитофторой используются такие же, как и для подавления грибковых инфекций. Но только не народные, особенно когда речь идет о препаратах из аптеки.

Например, часто для лечения грибковых болезней садовые блогеры рекомендуют таблетки метронидазол для растений. Этот препарат предложен для лечения заболеваний, вызванных простейшими микроорганизмами (например, амебами) и бактериями. На грибковые патогены метронидазол не оказывает никакого влияния, так же как и разрекламированный в интернете фурацилин (применяется также от простейших и бактерий).

Еще одно популярное народное средство от фитофторы — йод. Все, что нужно, по уверениям «знатоков», — развесить в теплице открытые пузырьки со средством (он простерилизует воздух, и фитофтороз на томатах исчезнет). Пары йода не представляют опасности для патогенов, но их вдыхание вредно для человека.

По-настоящему хорошее и безопасное средство от фитофторы — сено. Достаточно замульчировать им грядки, и риск заражения растений болезнями существенно снижается. Во-первых, оно защищает листья от брызг воды с частичками почвы — именно в них находятся споры патогенов. Во-вторых, в перегнивающем сене активно размножается полезная бактерия — сенная палочка, которая выделяет природный антибиотик субтиллин. Он подавляет рост многих патогенных грибов, в том числе и фитофтору.

Памятка для садовода: как бороться с фитофторой на помидорах

Обработанные посадки помидоров в теплице.
Источник: 7dach.ru

Неожиданное появление этой инфекции представляет угрозу для овощного урожая, поэтому важно принять меры для его защиты. Кратко резюмируем самые действенные методы борьбы с фитофторозом:

  • соблюдение севооборота;
  • умеренный полив растений под корень;
  • мульчирование почвы сеном, соломой, опилками;
  • регулярный осмотр посадок;
  • профилактическая обработка препаратами;
  • исключить избыток азота;
  • проветривать теплицу и защищать от дождя томаты в открытом грунте полиэтиленовой пленкой.

Автор: Анастасия Калинина

Эксперт: Алексей Володихин, ученый-агроном, специалист по селекции, генетике и биотехнологии сельскохозяйственных культур

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»