Фитофтора на помидорах: реальная угроза для посадок

Это заболевание очень опасно для посадок томатов. Фитофтора может привести к потерям урожая, если не предпринять меры по профилактике и лечению. В статье вместе с экспертом рассмотрим причины возникновения фитофтороза на помидорах, его основные симптомы и эффективные методы борьбы.
Бурая гниль — опасное распространенное заболевание растений семейства пасленовых, вызванное патогеном Phytophthora infestans. Фитофтороз на помидорах может серьезно повлиять на урожайность и качество плодов, если не принять меры по предотвращению и лечению растений.
Погибнуть может 60—75% всего урожая.
Как выглядит фитофтора на томатах
Признаки фитофтороза очень характерны: на листьях помидоров появляются большие буро-коричневые или фиолетовые пятна, не имеющие четких границ. На нижней стороне пораженного листа заметен светлый пушистый налет. Первыми заболевают нижние побеги, затем инфекция поднимается вверх, поражая стебель, все листья, цветки и плоды. Растения засыхают и осыпаются, а плоды стремительно загнивают.
Риск потери овощного урожая из-за фитофтороза крайне высок. Болезнь уничтожает растения в теплице и в открытом грунте через 7—10 дней после заражения.
Причины появления фитофтороза на помидорах
Тяжелое заболевание появляется на растениях при нарушении агротехники, выращивании томатов на одном месте в течение нескольких лет. Споры возбудителя сохраняются в почве и на садовом инвентаре. Список самых распространенных причин приведен ниже:
- сорта помидоров, не имеющие устойчивости к заболеванию (более 80% от существующих);
- высокие влажность и температура воздуха;
- неправильный полив (орошение по листьям или переизбыток воды);
- осадки (дожди), холодная утренняя роса, конденсат в теплице при недостаточном проветривании;
- сильные перепады между ночными и дневными температурами;
- недостаточное расстояние между растениями;
- постоянное выращивание томатов на одном месте, после других пасленовых культур или рядом с посадками картофеля;
- неправильная подкормка растений (много азота, недостаток питательных микроэлементов в почве);
- недостаточное проветривание теплицы.
Признаки появления фитофторы на томатах
Чтобы уберечь помидоры от фитофтороза, следует заранее позаботиться о профилактике и изучить визуальные симптомы, как проявляется патоген на пасленовых посадках. Список самых частых признаков фитофтороза приведен ниже:
- на стеблях и листьях появляются быстрорастущие темно-бурые пятна;
- у растения опадают цветки и листья;
- на зеленых (несозревших) и спелых плодах появляются темно-коричневые пятна;
- листья быстро засыхают и скручиваются;
- поврежденные плоды деформируются и стремительно загнивают;
- посадки помидоров в теплице и в открытом грунте быстро погибают.
Чем обработать помидоры при первых признаках фитофторы
Сегодня не существует универсального средства от этой болезни. Современные препараты не помогут защитить растения на 100%. Но они направлены на профилактику и замедление процессов распространения фитофтороза на помидорах.
Обработку желательно проводить заранее, в этом случае урожай будет спасен.
При появлении первых признаков фитофтороза необходимо обработать посадки химическими или биологическими препаратами. Очень важно строгое соблюдение инструкции к препарату: использование средств защиты при применении химических веществ, хранение химических препаратов и их рабочих растворов в недоступном для детей, а также домашних питомцев месте. Нельзя пользоваться металлическими емкостями для разведения препарата от фитофтороза.
Сегодня для борьбы с фитофторой разработаны специальные химические препараты.
1. Консенто — фунгицидное средство комбинированного действия. Способно проникать внутрь растения и уничтожать споры возбудителя. Улучшает иммунитет растений и стимулирует рост посадок.
2. Ревус — фунгицидный препарат разработан для борьбы с фитофторозом на помидорах. Имеет длительный эффект (через час после обработки не смывается дождем). После применения средства рост мицелия угнетается, а споры Phytophthora infestans не распространяются.
3. Ордан — фунгицид, в состав которого входит хлорокись меди и цимоксанил. Применяется как для защитных, так и для лечебных целей против грибковых инфекций.
4. Танос — фунгицидное средство. Эффективно уничтожает споры возбудителя, не смывается дождем. Улучшает общее состояние посадок и стимулирует рост листьев.
Биосредства безопасны для окружающих людей, домашних животных и полезных насекомых. После их применения томаты можно сразу употреблять в пищу. Средства улучшают структуру почвы в огороде. Биологические препараты легко теряют свои свойства при несоблюдении условий хранения, таких как температура, воздействие солнечного света и контакт с хлорированной водой.
1. Фитоспорин-М — противогрибковый препарат на основе сенной палочки. После опрыскивания на листьях образуется защитная пленка, которая не позволяет возбудителю инфекции заразить растение.
2. Триходермин — высокоэффективный биологический препарат на основе спор и мицелия грибов Trichoderma. Защищает посадки на протяжении всего периода их развития.
Практика показывает, что применение народных методов не останавливает развитие фитофтороза на томатах. Особенно вреден йод в теплице, его пары могут привести к отравлению.
Уксус, сода, сыворотка и другие молочные продукты, медная проволока, фурацилин, метронидазол и прочие народные средства не спасут растения. Подкормка и опрыскивание золой или полезными микроэлементами повышают иммунитет растений, но не уничтожают споры возбудителя. Выбирайте только проверенные препараты от фитофтороза и ознакомьтесь с комментариями эксперта, чтобы сделать правильный выбор.
Как бороться с фитофторой в теплице
Заболевание томатов чаще всего возникает, когда влажность воздуха и почвы превышает оптимальные значения. Для эффективного противостояния фитофторозу в теплице требуется комплексный подход с применением своевременных мер:
- соблюдайте севооборот на грядках;
- весной обработайте теплицу раствором марганцовки, хлорной извести или биопрепаратами;
- не допускайте загущенности посадок, удаляйте пасынки и лишние листья, обрезайте верхушки;
- утром умеренно поливайте растения под корень;
- подвязывайте томаты в теплице;
- мульчируйте почву;
- своевременно обрабатывайте посадки фунгицидами или биопрепаратами;
- хорошо проветривайте теплицу;
- подкармливайте растения комплексными удобрениями, избегая переизбытка азота.
Как избавиться от фитофторы в открытом грунте
Фитофторозная инфекция особенно опасна для растений, выращиваемых на открытом воздухе. Поскольку споры, вызывающие это заболевание, распространяются ветром и каплями воды.
- Замульчируйте грядки;
- защищайте растения от дождя и ветра во второй половине лета пленкой;
- утром умеренно поливайте посадки теплой водой;
- выбирайте для посадок солнечный и хорошо проветриваемый участок;
- используйте ранние сорта томатов для открытого грунта и выбирайте устойчивые к фитофторозу.
Профилактика появления фитофтороза
Предупредить это заболевание гораздо проще, чем потом лечить все посадки в теплице и в открытом грунте. Поэтому делайте упор на профилактические меры.
Для защиты томатов от фитофтороза необходимы следующие способы:
- выбор устойчивых сортов;
- правильная агротехника в огороде;
- умеренный полив под корень по утрам;
- мульчирование почвы;
- необходимо избегать загущения посадок;
- регулярный осмотр растений;
- профилактическая обработка препаратами.
Отзывы эксперта о методах борьбы с фитофторозом
Алексей Володихин, ученый-агроном, специалист по селекции, генетике и биотехнологии сельскохозяйственных культур, раскрывает ключевые моменты в противостоянии фитофторозу.
Ученые долгое время были уверены, что фитофтора — гриб. Однако исследования ДНК этого микроорганизма показали, что к грибам он не имеет ни малейшего отношения. Оказалось, что это водоросль, которая в ходе эволюции стала вести паразитический образ жизни, поселяясь в тканях растений.
Между тем средства для борьбы с фитофторой используются такие же, как и для подавления грибковых инфекций. Но только не народные, особенно когда речь идет о препаратах из аптеки.
Например, часто для лечения грибковых болезней садовые блогеры рекомендуют таблетки метронидазол для растений. Этот препарат предложен для лечения заболеваний, вызванных простейшими микроорганизмами (например, амебами) и бактериями. На грибковые патогены метронидазол не оказывает никакого влияния, так же как и разрекламированный в интернете фурацилин (применяется также от простейших и бактерий).
Еще одно популярное народное средство от фитофторы — йод. Все, что нужно, по уверениям «знатоков», — развесить в теплице открытые пузырьки со средством (он простерилизует воздух, и фитофтороз на томатах исчезнет). Пары йода не представляют опасности для патогенов, но их вдыхание вредно для человека.
По-настоящему хорошее и безопасное средство от фитофторы — сено. Достаточно замульчировать им грядки, и риск заражения растений болезнями существенно снижается. Во-первых, оно защищает листья от брызг воды с частичками почвы — именно в них находятся споры патогенов. Во-вторых, в перегнивающем сене активно размножается полезная бактерия — сенная палочка, которая выделяет природный антибиотик субтиллин. Он подавляет рост многих патогенных грибов, в том числе и фитофтору.
Памятка для садовода: как бороться с фитофторой на помидорах
Неожиданное появление этой инфекции представляет угрозу для овощного урожая, поэтому важно принять меры для его защиты. Кратко резюмируем самые действенные методы борьбы с фитофторозом:
- соблюдение севооборота;
- умеренный полив растений под корень;
- мульчирование почвы сеном, соломой, опилками;
- регулярный осмотр посадок;
- профилактическая обработка препаратами;
- исключить избыток азота;
- проветривать теплицу и защищать от дождя томаты в открытом грунте полиэтиленовой пленкой.
Автор: Анастасия Калинина
Эксперт: Алексей Володихин, ученый-агроном, специалист по селекции, генетике и биотехнологии сельскохозяйственных культур