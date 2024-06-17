Дожди пройдут, нагрянут смерчи. Июль готовит москвичам погодный шок

По мнению синоптиков, в Москве и области могут сложиться условия для их образования.
Предположение о возможных смерчах в Москве в беседе с журналистами сделал специалист центра «Метео», синоптик Александр Ильин. По его словам, смерч — достаточно опасное и разрушительное явление, которое сложно спрогнозировать, так как заметить его можно лишь за несколько минут до момента, когда смерч набирает полную разрушительную силу, которой вполне хватит для разрушения различных конструкций.
«Кирпичным домам ничего не грозит, а вот различным панельным строениям, кровельным конструкциям смерч может нанести серьезные повреждения. А легкие конструкции, вроде рекламных щитов, сносит моментально», — рассказал Ильин.
Специалист подчеркнул, что такие явления могут грозить и Москве.
«В Москве они также могут быть, штормовой ветер со скоростью более 120 километров в час наблюдался в регионе в прошлом году. Но важно понимать, что ширина воздействия смерчей до трех километров, а потом они перестают существовать. Смерчи могут проходить очень короткие расстояния», — отметил Ильин.
Однако штормовой ветер — это еще не смерч. Все же такое явление в столице еще не фиксировали за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал климатолог Николай Терешонок.
«Смерчи — редкое для наших краев явление. Если говорить про Москву, то разрушительных смерчей за всю историю метеорологических наблюдений в столице не фиксировали. В 1904 году смерч прошел в районе Люберец, зацепил краешек нынешней Москвы, но в те времена город был поменьше. Вот и считайте, такое происходит раз в 100 лет», — рассказал специалист.
По его словам, чаще всего подобные явления возникают на территории США. В России они встречаются, например, над акваторией Черного моря. Возникают они и в Подмосковье, однако «живут» недолго и не имеют большой разрушительной силы.
По словам Терешонка, раньше в московском регионе редко встречались условия для образования по-настоящему разрушительных смерчей. Но из-за глобального потепления все может поменяться.
«Они образуются из-за внедрения холодных арктических воздушных масс на территорию с прогретым воздухом. На волне холодного воздуха происходит завихрение, и вот получается смерч. Территория Москвы и Подмосковья, в отличие от, допустим, Кавказа, не защищена от арктического воздуха каким-либо горным хребтом, потому при определенных синоптических условиях холодный поток свободно поступает в столичный регион, это нормально. Но в последнее время атмосфера, в связи с глобальным потеплением, постоянно прогревается. И потому теперь в Москве резкому контрасту температур у двух воздушных масс возникнуть проще, что и может создать смерч. Это не значит, что они обязательно появятся, просто вероятность этого события возрастает», — объяснил Терешонок.
Климатолог отметил, что делать прогнозы о том, что Москву ждут смерчи, преждевременно. Однако принять меры, чтобы быть готовым к возможным подобным катаклизмам, определенно стоит.
«В связи с глобальным потеплением, интенсивность которого нарастает, ожидать можно чего угодно. Температура на планете будет только увеличиваться, а новые аномалии и катаклизмы исправно появляться. И к этому всему надо быть готовым», — резюмировал климатолог.