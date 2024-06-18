Названы города, в которых скоро может закончиться вода
Засуха, развитие городов и плохое управление вызывают нагрузку на городское водоснабжение, тем самым лишая мир воды.
Засуха, развитие городов и плохое управление вызывают нагрузку на городское водоснабжение, тем самым лишая мир воды.
Рекордная жара и годы сильнейшей засухи, завершившиеся в июне прошлого года ветрами Эль-Ниньо, которые сократили сезон дождей, привели к историческому дефициту воды в водохранилищах Мехико. По состоянию на этот месяц резервуары заполнены менее чем на 27%.
Согласно одному из анализов данных, в более чем 550 районах пришлось отключить водопроводную воду или снизить напор. Это вынуждает местных жителей наполнять любые тары за счет нерегулярных и дорогостоящих поставок автоцистернами. С начала лета этого года 23-миллионный мегаполис находится на грани катастрофы.
По всему миру изменение климата усугубляет засуху, из-за чего многие города могут достичь «Нулевого дня» — момент прекращения откачки воды из водохранилищ. Это означает, что зоны, которые никогда не страдали от нехватки влаги, окажутся на грани.
В редакции National Geographic назвали пять городов, в которых скоро могут закончиться запасы воды.
В столице Колумбии с апреля этого года наблюдаются постоянные перебои с водоснабжением. Уровень воды в системе водохранилищ Чингаза, которая обеспечивает более двух третей питьевой воды в городе, снизился до 17%. Водопровод в восьмимиллионных районах города отключается три раза в месяц, и домохозяйства подвергаются штрафам на сотни долларов, если они превышают месячные нормы.
Эксперты советуют перевести весь город в режим экономии воды. Например, следует принимать душ вместе с партнером или и вовсе забыть о водных процедурах, «если не планируете выходить из дома».
В 2019 году в прибрежном городе Ченнаи наступил своего рода «Нулевой день». Тогда четыре основных водохранилища полностью пересохли. Десять миллионов жителей были зависимы от от грунтовых вод и воды, доставляемой на грузовиках.
Сейчас острая нехватка воды ощущается в Дели. Поскольку до наступления сезона муссонов с дождями осталось еще несколько дней лета, уровень воды в реке, из которой местные берут воду, необычно низок.
Из-за нехватки воды местыне жители оказались настроены против туристов. Все дело в том, что в то время как почти два миллиона испанцев оказались ограничены 240 литрами воды в день, на приезжих это ограничение не действовало.
Тогда местные жители начали отключать воду в туристических компаниях, а кандидаты на региональных выборах обещали провести реформы.
Наряду с ограничениями власти реализовали опреснение воды, были введены очищенные сточные воды. Эти усилия помогли предотвратить событие типа «Нулевого дня», пока щедрые дожди в мае и июне не помогли пополнить систему, хотя засуха продолжается.
Жители Йоханнесбурга периодически сталкиваются с днями и неделями отключения воды, которые они начали называть «утечкой».
По оценкам специалистов, проблема не в низком уровне воды в речной системе. Скорее всего, в нехватке воды виноваты «ветхая инфраструктура водоснабжения и плохое управление водными ресурсами» со стороны «неблагополучных муниципалитетов».
Марокканские власти ограничили использование общественных традиционных бань и популярных уличных автомоек по всей стране, поскольку запасы воды значительно сократились. Территория вокруг плотины Аль-Массира была лишена зелени на многие километры, оставив только выжженную поверхность.
Из-за засухи страдает урожай, а вследствие этого происходит внутренняя миграция. Сельское население переезжает в городские районы, что создает еще большую нагрузку на водные ресурсы.
Специалисты призывают очищать еще больше сточных вод для промышленных и сельскохозяйственных целей и расширять программу сбора дождевой воды, которые могут удвоить пропускную способность домохозяйств. Эти меры помогут в борьбе с засухой и предупредят наступление «Дня ноль».
Ранее климатологи спрогнозировали засухи на большей части суши Земли.
Анна Морозова