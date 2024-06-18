Как построить теплицу из поликарбоната и сколько это стоит?
Эксперт рассказал, на какие расходы не следует скупиться.
Эксперт рассказал, на какие расходы не следует скупиться.
Популярность теплиц из поликарбоната продиктована целым рядом их неоспоримых достоинств: высокой прочностью (в отличие от пленочных), несложностью в сооружении, относительной дешевизной (в отличие от стационарных стеклянных). Но вот что подразумевается под несложностью в сооружении? Означает ли это то, что построить такую теплицу может абсолютно каждый, даже неопытный дачник? Или все же не имеющим минимального опыта строительства за это не браться?
Отвечает инженер Михаил Кудряшов:
— Самому или не самому — решение отдельно взятого владельца дачи. Если вы не чужды ручному труду, то сооружение такой теплицы не будет для вас чревато какими-либо серьезными проблемами. Если нет — то почему бы и не прибегнуть к помощи специалиста? Да и комбинированный метод никто не отменял. Впрочем, о последнем — чуть ниже.
Поликарбонатные теплицы сегодня предлагаются в следующих параметрах — 2 на 2 метра, 2 на 4, 3 на 6 и 3 на 8. Высота всех вариантов — 2−2,5 метра. Иные размеры идут уже на заказ. Определившись с размером, оптимально вам подходящим, обратите внимание на комплектацию. Последняя зависит от формы. В предложениях их обычно три: арочная, каплевидная и обычная — домиком с двускатной крышей. В комплектацию первых двух входят металлопрофиль, две двери с задвижками и две форточки. К третьей добавляется металлический конек для крыши. Как показывает опыт, оптимальная толщина стенок поликарбоната для средней полосы России — не менее 2 мм, соответственно сечение металлопрофиля надо брать 40 на 20 мм для стенок и дверей, а для форточек достаточно сечения 20 на 20. следите, чтобы в комплект не забыли добавить ручки — их почему-то много покупатели не получают.
Когда все детали и листы поликарбоната у вас на руках, и вы определились с местом сооружения теплицы, важно решить вопрос фундамента. Многие предпочитают обычные одры из кирпича или металлических труб с периметром из бруса и крепежом теплице к земле специальными якорями (их за дополнительную плату можно заказать вместе с комплектом металлопрофиля). Но я бы советовал все-таки подойти к делу посерьёзнее и соорудить или заказать специалистам (вот тот самый комбинированный метод) обычный ленточный фундамент. Особенно, если — как в большинстве случаев — теплицу не предполагается каждый сезон передвигать на новое место.
В любом случае, будете ли вы сооружать фундамент сами или пригласите рабочих, следите, чтобы глубина траншеи была порядка 50−60 см и ширило до 30−35 см. Не скупитесь на цемент: марка для пусть и относительно легкого фундамента — не менее М400. Все что ниже — ненадежно и долго не прослужит.
В процессе заливки надо сразу предусмотреть 6 точек (по углам плюс две в середине) для крепления будущей теплицы снизу. Установите в указанные места по две-три деревянные «пробки» глубиной до 100−150 мм. После того как фундамент застынет, они послужат местом входа винтов, закрепляющих нижнюю обвязку.
Монтаж конструкции старайтесь вести штатными материалами из комплекта, при недостаче — подбирать строго аналогичные. После сборки каркаса вставление листов поликарбоната ведите снизу в верх, вне зависимости от конструкции теплицы. Форточки и двери закрываются поликарбонатом в последние очередь. Возможные перекосы, создающие трудности в открытии-закрытии форточек и дверей не устраняйте механической «подрихтовкой» с помощью молотка — повредите металлопрофиль: только устранением неровностей с помощью регулировки. Обычно они бывают вызваны тем, что низ по периметру не до концы выровнен.
На все необходимое для строительства теплицы вы потратите от 27 до 45 тысяч рублей, в зависимости от качества и производителя стройматериалов.