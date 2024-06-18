Метеоролог указала на влияние атмосферного фронта на характер осадков
Метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что характер осадков зависит от типа атмосферного фронта.
Метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что характер осадков зависит от типа атмосферного фронта.
В беседе с Pravda.Ru в понедельник, 17 июня, специалист отметила, что дожди выпадают из разных облаков. Из слоистых облаков идут затяжные мелкие дожди, они могут длиться несколько дней. Ливневых дождей из них не выпадает из-за структуры. Другое дело кучево-дождевые облака, которые могут развиваться до высоты 12−14 км.
По ее словам, из таких облаков идут ливневые дожди — кратковременные, но интенсивные, параллельно при образовании таких облаков наблюдается грозовая деятельность. Такая облачность развивается при приходе холодного фронта при жаркой погоде.
«На теплом фронте слоистая облачность, поэтому такие моросящие, тумановидные дожди, на холодном фронте — мощные ливневые дожди с грозами и возможен даже град», — добавила синоптик.
Она указала на то, что образование теплого атмосферного фронта в теплом летнем воздухе маловероятно, поэтому в это время года чаще приходит холодный фронт с его бурными ливнями.
Также 17 июня Позднякова заявила о редких для середины июня «тропических ночах» в Москве. По ее словам, прошедшая ночь в городе выдалась очень теплой, температура воздуха превысила +16,6 градуса, уточняет сайт kp.ru. Средняя ночная температура июня в столице составляет всего +11,5 градуса, пишет НСН.
Тогда же Позднякова в беседе с сайтом aif.ru предупредила, что есть большая вероятность, что ненастье продолжится и во вторник, 18 июня. Продолжение рабочей недели тоже будет сопровождаться дождями, но умеренными.
В тот же день стало известно, что 17 июня на западе и юго-западе Москвы выпало около 59% месячной нормы осадков. Максимум непогоды зафиксирован на западе и юго-западе (41,2 и 45,6 мм дождя соответственно), отмечает агентство городских новостей «Москва». Как отметила синоптик, зона дождей и гроз уходит из Подмосковья, сообщает «Москва 24».