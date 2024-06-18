Чистые реки и озёра. В России стартует сезон расчистки водоемов
До конца года будет расчищено почти 177 км русел рек, восстановлено свыше 3,9 тыс. га водохранилищ.
До конца года будет расчищено почти 177 км русел рек, восстановлено свыше 3,9 тыс. га водохранилищ.
В середине июня в регионах страны стартует сезон расчисток водоемов. Подходит к концу период нереста рыб, и в ближайшее время специалисты начнут работы по оздоровлению водных объектов. В этом году мероприятия охватят 49 регионов России. Масштабные работы пройдут по национальному проекту «Экология», который реализуется по решению президента. До конца года будет расчищено почти 177 км русел рек, восстановлено свыше 3,9 тыс. га водохранилищ. В результате экологические условия проживания будут улучшены более чем для 2 млн россиян.
Нацпроект «Экология» уделяет особое внимание расчистке рек, озер и водохранилищ по всей стране: благодаря мероприятиям водоемы снова становятся глубокими и чистыми, улучшается их биологическое состояние, а условия проживания людей, живущих поблизости, становятся комфортнее. Специалисты помогают ликвидировать заиленные участки русел, возвращать рекам, водохранилищам и озерам способность к самовосстановлению, а также предотвращать их деградацию. От чистоты малых рек и других водоемов зависит весь водный каркас, а значит, сельское и городское хозяйство, судоходство и множество других отраслей.
В городе Магасе Республики Ингушетия после завершения нерестового периода возобновят работы по восстановлению почти обмелевшего участка реки Сунжа протяженностью 4,6 км. Акваторию расчистят от наносов, древесно-кустарниковой растительности, от донных отложений и мусора. Эти мероприятия помогут повысить прозрачность воды и снизить содержание вредных веществ в водоеме, что особенно важно для поддержания и обеспечения правильного функционирования пресноводных экосистем. В прошлом году подрядная организация расчистила участок реки длиной в 1,3 км и извлекла 136 тыс. кубометров донных наносов. В этом году запланирована очистка 3,3 км реки: на этом участке планируется извлечь 440 тыс. кубометров грунта. Местные жители уже отмечают положительные перемены.
«Живу в Магасе уже 12 лет, и, признаться, вид реки Сунжи раньше наводил тоску. Казалось, что от нее осталась лишь узкая полоска воды, и то ушедшая под русло. Но новость о начале работ по оздоровлению реки вселила надежду. И не зря! В апреле этого года вода вернулась в русло, река словно ожила на глазах. Радует, что скоро мы, жители, сможем проводить время у воды, отдыхать всей семьей, наслаждаться природой. Кстати, недавно видели у реки аиста и лису — верный знак того, что с появлением воды возвращается и жизнь. С нетерпением ждём завершения работ по расчистке Сунжи», — поделилась жительница г. Магаса Марина Бокова.
В Калининграде во второй половине июня готовятся возобновить расчистку русла ручья Литовского. До настоящего времени подрядчик успел привести в порядок участок ручья от улицы Александра Невского в сторону улицы Гагарина протяженностью 500 метров. С начала работ специалисты изъяли более 20% донных отложений: это 3614 кубометров ила и мусора. При расчистке русла здесь используют комбинированный метод: механизированный и гидромеханизированный в зависимости от участка проведения работ. При гидромеханизированном способе специалисты применяют геотубы для сбора донных отложений и возврата осветленной воды обратно в водоем.
«После расчистки ручей Литовский преобразится. Он протекает в черте города Калининграда вдоль живописных мест, таких как Литовский вал, бастион Грольмана и королевские ворота. После проведения работ по расчистке береговую линию ручья вдоль бастиона Грольмана планируется преобразовать в еще одно место притяжения для прогулок местных жителей и гостей города Калининграда», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Максим Никитин.
В Саратовской области в этом году продолжат расчистку реки Хопер в черте города Балашова. Специалистам предстоит оздоровить около 6 км русла: его избавляют от излишних водных растений и ила на дне. «Реализация мероприятий по расчистке водных объектов позволяет увеличить средние глубины и емкость водных объектов, улучшить проточность рек, а также их экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние. Работы эти необходимы, учитывая, что в некоторых засушливых районах Саратовской области реки зачастую являются единственным источником питьевого водоснабжения у населения, так как подземные воды непригодны для питья из-за их сильной засоленности», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.
В прошлом году в регионе по нацпроекту «Экология» расчистили русло реки Жидкая Солянка. В ходе работ с участка длиной 4,8 км удалось извлечь 187 тыс. кубометров донных отложений. В результате улучшены условия проживания жителей села Комсомольское и станции Тимофеево.
В Кабардино-Балкарской Республике в этом году завершат работы по расчистке русла реки Баксан в Приэльбрусье. Загрязнение участка реки донными отложениями и древесными отходами произошло в 2017 году из-за схода селевых потоков. Оздоравливать водный объект начали в 2022 году — с тех пор от остатков древесной растительности, коряг, карчей и от наносных отложений расчистили участок протяженностью 6 км. При этом на полигон вывезли 2 тыс. тонн древесных отходов. В этом году работы продолжат — при поддержке национального проекта «Экология» специалисты планируют расчистить еще 5,5 км русла реки.
«Чтобы улучшить экологическое состояние реки и не допустить деградацию, проблемные участки необходимо избавить от крупных предметов, затрудняющих течение. Проведение работ по данному направлению необходимо для избавления от загрязнения, засорения, а также для исключения возможности размыва берегов. По завершении работ экологические условия проживания улучшатся для пяти тысяч жителей Кабардино-Балкарской Республики», — рассказал Эльдар Нагоев, директор организации, которая проводит работы по расчистке реки.
В России помогают оздоравливать не только реки и озера, но и морские акватории. На Дальнем Востоке стартовали работы по подъему и утилизации затонувших судов по федеральному проекту «Генеральная уборка». В 2024 году из морских бухт планируется убрать 82 судна. По одному уже подняли в Камчатском крае и Магаданской области.
«Генеральная уборка — это ликвидация вреда природе, копившегося десятилетиями: свалки, брошенные промышленные объекты, опасные скважины. Мы убираем суда, которые мешают судоходству и отравляют морские экосистемы. К декабрю текущего года мы очистим морские акватории в шести дальневосточных регионах. Это 29 объектов в Камчатском крае, четыре в Магаданской области, 11 в Приморском крае, 18 в Сахалинской области, 17 в Хабаровском крае и три в Чукотском автономном округе», — рассказал глава Минприроды России Александр Козлов.
В Магаданской области сейчас идут работы по удалению из бухты Нагаева затонувшего судоремонтного завода «Нева». Плавбаза прекратила работу и завалилась на бок еще в 1999 году. Специалисты уже срезали ее надводную часть и приступили к извлечению того, что находится под водой. Расчистка акватории региона — это вопрос не только улучшения экологии, но и обеспечения безопасного движения судов в бухте с учетом модернизации и создания двух объектов — обновленного Рыбного порта и Морского туристического центра. Оба сооружения дополнят морской фасад Магадана и оживят морской грузооборот, в том числе за счет перевалки рыбной продукции, добываемой в отрытом море.
Основная задача национального проекта «Экология» — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян. Нацпроект уделяет особое внимание расчистке рек, озер и водохранилищ по всей стране: благодаря мероприятиям водоемы снова становятся глубокими и чистыми, улучшается их биологическое состояние, а условия проживания людей, живущих поблизости, становятся комфортнее.
Изменения уже затронули 16,8 млн россиян. За пять лет благодаря нацпроекту «Экология» восстановлено здоровое состояние более 417 км гидрографической сети страны и 21 тыс. га акваторий водоемов. До конца 2024 года будет расчищено еще почти 177 км русел рек, восстановлено свыше 3,9 тыс. га водохранилищ. В 2021 году эта работа была усилена федеральным проектом «Генеральная уборка»: он добавил в перечень работ ликвидацию затонувших судов. На данный момент утилизировано 133 судна. До конца года их станет 213.