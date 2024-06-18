10:11 (мск), источник: АиФ Черноземье

Жара на Тамбовщине сменится похолоданием и дождями

Погода со вторника начинает меняться.

Источник: AP 2023

Сильная жара в Тамбовской области скоро отступит: по прогнозам синоптиков, со вторника по четверг будет уже чуть прохладнее. Так, дневная температура понизится до +25 градусов тепла днём и до + 18 ночью. При этом вероятны дожди и розы.

Пятница ожидается самым прохладным деньком рабочей неделе. В Гидрометцентре прогнозируют всего +20 градусов тепла днём и +13 — ночью. В этот день также высока вероятность дождя.

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