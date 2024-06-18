Жара на Тамбовщине сменится похолоданием и дождями
Погода со вторника начинает меняться.
Погода со вторника начинает меняться.
Сильная жара в Тамбовской области скоро отступит: по прогнозам синоптиков, со вторника по четверг будет уже чуть прохладнее. Так, дневная температура понизится до +25 градусов тепла днём и до + 18 ночью. При этом вероятны дожди и розы.
Пятница ожидается самым прохладным деньком рабочей неделе. В Гидрометцентре прогнозируют всего +20 градусов тепла днём и +13 — ночью. В этот день также высока вероятность дождя.