11:48 (мск), источник: © РИА Новости

У берегов Тонга произошло землетрясение

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Источник: Reuters

Подземные толчки зафиксированы в 6:40 по времени UTC (9:40 мск) в 236 километрах к северу от Неиафу, второго по населению города страны. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

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