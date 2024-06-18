У берегов Тонга произошло землетрясение
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 6:40 по времени UTC (9:40 мск) в 236 километрах к северу от Неиафу, второго по населению города страны. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.