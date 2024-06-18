Число затопленных приусадебных участков в Югре выросло до 874
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Число затопленных приусадебных участков в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до 874, жилых домов — до 12, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Число затопленных приусадебных участков в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до 874, жилых домов — до 12, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
Неделю назад в ХМАО было затоплено около 300 приусадебных участков.
«На территории автономного округа затоплено 874 приусадебных участка, 58 дачных домов и 12 жилых домов в садовых товариществах Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, населенных пунктов Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснино Нижневартовского района», — следует из оперативной сводки главка.
Как подчеркивают в департаменте региональной безопасности Югры, по состоянию на утро вторника паводковая остановка в регионе остается контролируемой. В Нижневартовске и Мегионе уровень воды в реке Обь составляет 961 сантиметр, в Березовском районе уровень воды в реке Ляпин достиг 1193 сантиметра, уровень воды в протоке Лангепас — 551 единица.
Ранее сообщалось, что на всех реках округа наблюдаются колебания уровней воды, в зоне возможного подтопления находятся 46 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка введен в Мегионе, Нефтеюганском районе, Сургутском районе и Сургуте, Нижневартовске, Лангепасе и Березовском районе.