Видео: лава перекрыла дорогу к городу Гриндавик в Исландии
Потоки горячей лавы высотой до 50 метров перекрыли одну из главных дорог на полуострове Рейкьянес в Исландии.
Потоки горячей лавы высотой до 50 метров перекрыли одну из главных дорог на полуострове Рейкьянес в Исландии.
Реки лавы перекрыли главную дорогу, ведущую к прибрежному городу Гриндавик и популярному геотермальному курорту Лагуна Азул на полуострове Рейкьянес, после нового мощного извержения исландского вулкана.
Гриндавик — город, известный своими геотермальными источниками и Голубой лагуной, привлекающих туристов со всего мира.
Извержение произошло недалеко от Сундхнука, к северу от Гриндавика. Потоки горячей лавы, достигающее 50 метров в высоту, захлестнули округу и перекрыли одну из главных дорог полуострова. Перед началом извержения власти полностью эвакуировали город. Вернуться в него в ближайшее время из-за потоков лавы — практически невозможно.
Местные власти и аварийно-спасательные службы работают над тем, чтобы взять ситуацию под контроль, в надежде, что стихия пойдет своим чередом, не причинив дальнейшего ущерба.
Ранее в Помпеях, разрушенных после извержения вулкана Везувий в 79 году н. э., обнаружили редкий синий сакрариум и детские рисунки.
Кристина Корчанова