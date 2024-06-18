12:57 (мск), источник: ТАСС

В Дели и соседних районах снова объявили красную тревогу из-за жары

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июня. /ТАСС/. Метеорологический департамент Индии (IMD) объявил красный уровень тревоги до конца этой недели для северных регионов из-за новой волны жары. Как сообщило ведомство, предупреждение действует в округе Дели, в штатах Уттар-Прадеш, Харьяна и Пенджаб.

Источник: AP 2023

В этих районах ожидается от плюс 45 до плюс 46 градусов по Цельсию. Ранее такое же предупреждение было распространено в штатах Уттаракханд, Бихар и Джаркханд. В Бихаре из-за жары и высокой влажности за последние 24 часа умерли 22 человека.

В Нью-Дели максимальная температура, как прогнозируется, составит около 45 градусов тепла, на 6 градусов выше нормы для июня. Как отмечает ведомство, по ощущениям в столице будет плюс 50 градусов.

Метеорологи прогнозируют снижение жары в Нью-Дели только после начала сезона дождей и прихода муссонов в конце июня.

IMD использует четыре цветовых кода для предупреждений о погоде: зеленый (на улице безопасно), желтый (потенциальная опасность, будьте в курсе), оранжевый (опасно, будьте готовы) и красный (без необходимости не стоит покидать дом, при выходе на улицу примите меры предосторожности).

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