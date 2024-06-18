Аномальный тепловой купол навис над миллионами людей: жара бьет рекорды
Климатологи США бьют тревогу.
Климатологи США бьют тревогу.
Ожидается, что в конце июня более 260 миллионов человек столкнутся с аномальными температурами, поскольку первая значительная волна летней жары на северо-востоке США уже бьет рекорды.
По прогнозам, тепловой купол, еще недавно находившийся в Мексике, переместится на восток от Великих озер в сторону Новой Англии, принеся с собой палящие температуры до 41 градусов по Цельсию.
Ученые предупреждают, что аномальная жара будет становиться все более сильной по мере обострения климатического кризиса.
«Продолжительность этой аномальной жары является заметной и, возможно, самой продолжительной за последние десятилетия в некоторых регионах. Средний Запад и северо-восток могут пережить самую продолжительную за последние десятилетия волну жары», — предупреждает Национальная метеорологическая служба (NWS).
Условия, похожие на духовой шкаф, означают, что ночью воздух часто недостаточно остывает, что создает для людей повышенный риск заболеваний, связанных с жарой.
По прогнозам NWS, в ближайшие дни аномальная жара наступит необычно рано и может сохраняться достаточно долго, чтобы вызвать засуху в некоторых регионах.
«Раннее наступление такой сильной жары, ее продолжительность, обилие солнечного света и отсутствие осадков в течение ночи увеличат опасность этой аномальной жары сверх того, что можно было бы предположить при точных значениях температуры», — поясняет NWS.
Городские районы, по словам метеорологов, особенно подвержены экстремальной жаре из-за эффекта теплового острова, вызванного использованием теплоудерживающих материалов при строительстве дорог и другой инфраструктуры, а также отсутствием охлаждающей растительности.
Эксперты советуют по возможности оставаться в помещении. Тем, кто вынужден выходить на улицу, а также уязвимым лицам, таким как дети, пожилые люди и беременные, настоятельно рекомендуется пить много воды и чаще отдыхать.
В Детройте призвали жителей соблюдать тепловую безопасность в ближайшие дни, в том числе ограничить интенсивные занятия на свежем воздухе, навещать пожилых или не имеющих кондиционеров соседей. По всему Нью-Йорку откроются центры охлаждения, а людям, работающим на открытом воздухе, будут розданы наборы для охлаждения, согласно заявлению мэра города Эрика Адамса.
«Как правило, люди, испытывающие тепловое истощение, не распознают его как тепловое истощение, потому что у них узкое зрение», — объяснил Associated Press директор по безопасности Мичиганской ассоциации инфраструктуры и транспорта Грег Брукс.
Несмотря на то, что это можно предотвратить, основная часть смертей, связанных с погодой, в США вызвана жарой. И цифра растет, поскольку аномальная жара, подобная приближающейся, возникает все чаще из-за изменения климата.
Экстремальные тепловые явления также становятся все более интенсивными и продолжительными, что также повышает опасность возникновения пожаров.