Минимум в семи регионах РФ в ближайшее время ожидают опасную погоду

«Сегодня в Дагестане комплекс неблагоприятных метеорологических условий: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, ветер до 25 м/с, подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, это значит подтопления прогнозируются. На самом юге Ставропольского края аналогичная ситуация — комплекс неблагоприятных явлений с 19 по 21 число, то есть фактически до конца этой рабочей недели: сильные дожди в виде ливней в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 м/с», — рассказал он.
Метеоролог уточнил, что такая же погода ожидается в Карачаево-Черкессии и во многих других республиках Северного Кавказа. Также жаркая погода с ливнями, местами грозами и шквалистым усилением ветра ожидается во вторник и в среду в Казани и Башкортостане. Сильные ливни, град, порывы ветра до 20 м/с прогнозируются и в Иркутской области 20 и 21 июня, отметил Вильфанд.
Кроме того, сильная жара до 40 градусов прогнозируется в ближайшие дни в Астраханской области, добавил он.