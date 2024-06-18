14:48 (мск), источник: ТАСС

Минимум в семи регионах РФ в ближайшее время ожидают опасную погоду

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сильные дожди с порывами ветра ожидаются в ближайшие дни в нескольких регионах Северо-Кавказского, Приволжского и Сибирского федеральных округов, при этом в Южном федеральном округе — в Астраханской области — во вторник и среду прогнозируется сильная жара с температурой до плюс 40 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: AP 2023

«Сегодня в Дагестане комплекс неблагоприятных метеорологических условий: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, ветер до 25 м/с, подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, это значит подтопления прогнозируются. На самом юге Ставропольского края аналогичная ситуация — комплекс неблагоприятных явлений с 19 по 21 число, то есть фактически до конца этой рабочей недели: сильные дожди в виде ливней в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 м/с», — рассказал он.

Метеоролог уточнил, что такая же погода ожидается в Карачаево-Черкессии и во многих других республиках Северного Кавказа. Также жаркая погода с ливнями, местами грозами и шквалистым усилением ветра ожидается во вторник и в среду в Казани и Башкортостане. Сильные ливни, град, порывы ветра до 20 м/с прогнозируются и в Иркутской области 20 и 21 июня, отметил Вильфанд.

Кроме того, сильная жара до 40 градусов прогнозируется в ближайшие дни в Астраханской области, добавил он.

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