Из чего выложить дорожки на даче между грядками своими руками?
Эксперт раскрыла достоинства и недостатки разных покрытий.
Эксперт раскрыла достоинства и недостатки разных покрытий.
Пространство между грядками подчас представляет из себя серьезную проблему. Причем и для тех дачников, которых особо волнует эстетичность вида их участка, и тех, кто к подобным мелочам равнодушен. И особо остро вопрос об отделке этих дорожек встает после затяжных дождей. Да, резиновые сапоги никто не отменял, но и «лень тяжело обуваться» тоже. Так что же можно пустить на такое покрытие?
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:
— Гамма покрытий для дорожек, включая, естественно, и те, которые пролегают между возделываемыми огородными грядками, — очень широка, и проблема выбора может стать серьезной. Нужно ограничить его не фантомными желаниями, а конкретной практичностью.
Тем более что требования к таким дорожкам очень просты. Во-первых, они должны обеспечивать комфортное передвижение в любую погоду, желательно едва ли не в домашних шлепанцах, а во-вторых — прилично выглядеть. Необязательно вычурно, с подчеркиванием индивидуальности и дизайнерской продвинутости хозяев участка, а просто — прилично.
Можно, кончено, пустить в ход и кирпич, и рубероид, и различные геотекстильные покрытия, но я бы не советовала. Из них очень трудно соорудить дорожки таким образом, чтобы на них не скапливалась влага (даже при соблюдении идеального уклона почвы), а кроме того, о приличном виде можно забыть сразу или чуть погодя — на следующий сезон уж точно.
Древесные материалы, крупная щепа и тому подобное? Получше с точки зрения эстетики — выглядят эффектно и симпатично, но вот с точки зрения практицизма несут в себе те же недостатки, что и предыдущие материалы. Кроме того, такие покрытия могут служить дополнительным источником болезней и вредителей для сада и огорода, а это уже совершенно никому не нужно.
Поэтому предпочтение лучше всего отдать все-таки щебеночно-гравийным покрытиям или тротуарной плитке. Насыпка первых — дело по плечу даже неопытным дачникам. Можно подобрать различный гравий — по цвету, фактуре, размеру — и создать разные красивые композиции. После того как такая насыпка будет тщательно утрамбована, ходить по ней станет одно удовольствие, а об излишках влаги быстро забудете.
Укладка плитки — посложнее, но оно того стоит: комфорт передвижения в любую погоду она вам обеспечит реально. Один недостаток — в заморозки на ней скользко, но ведь это уже — не в сезон.