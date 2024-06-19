Синоптик предсказал рекордные ливни в четверг в Москве

«В четверг в Центральную Россию нагрянет чрезвычайно активный холодный атмосферный фронт с волнами, который будет сопровождаться очень сильными ливнями — в разгар дня в Москве выпадет до 34−36 миллиметров осадков, что составляет почти половину всей месячной нормы осадков — 47%», — рассказал Тишковец.
По его словам, может быть побит прежний суточный рекорд осадков для 20 июня, который в столице держится с 2015 года, когда в осадкомер попало 31,7 миллиметра.
«Только в период с 09:00 до 15:00 ожидается 33,6 миллиметра. Такой скорострельности ливни эквивалентны выпадению на мегаполис нескольких сотен миллионов кубометров воды, что безусловно приведет к значительным подтоплениям. Такой объем дождевой влаги соизмерим с водозапасом Плещеева озера — второго по величине озера Ярославской области и близок к суммарному объему 15 крупнейших источников питьевого назначения в столичном регионе», — рассказал синоптик.
Он добавил, что шапки грозовых облаков будут уходить в нижнюю стратосферу, достигая высоты 11−12 километров, дождь стеной будет сопровождаться активной грозовой деятельностью, градом диаметром 1−4 миллиметра и шквалистым воротом с порывами ветра до штормовых 17−22 метров в секунду, что может привести к падению деревьев и повреждению кровли крыш.
«На юге, юго-востоке и востоке Подмосковья велика вероятность появления смерчей. В ночь на пятницу ненастье покинет Москву», — заключил Тишковец.