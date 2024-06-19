Уход за помидорами в открытом грунте: как вырастить «яблоки любви»

Pomo d'oro в переводе с французского означает «яблоко любви». Томаты очень полезны благодаря высокому содержанию витаминов и ликопина. По данным ВЦИОМ, 52% дачников выращивают на своих участках помидоры. Но стоит учитывать, что эта культура достаточно требовательна к агротехнике. В статье вместе с экспертом рассмотрим правила ухода за помидорами в открытом грунте, включая посадку, выращивание, полив и подкормку.
Советы по посадке помидоров в открытый грунт
Перед посадкой для растений нужно выбрать оптимальное место, рекомендуем перекопать почву и сформировать грядки в огороде. Рассаду перед высаживанием закаливают, а уже потом высаживают в открытый грунт.
1. Лучшие предшественники для томатов — бобовые культуры, огурец, лук и кукуруза.
2. Место для посадки должно быть солнечным и защищенным от ветра.
3. Перед посадкой саженцы нужно закаливать. Вначале проводят проветривание помещения, а затем выносят рассаду на открытый воздух, чтобы молодые растения привыкли к смене температуры и солнцу.
4. Для высаживания в открытый грунт подойдет рассада высотой до 25 см с крупными развитыми листьями. Предварительно саженцы поливают, затем высаживают в намоченные лунки глубиной до 30 см.
5. Для низкорослых томатов расстояние между лунками желательно 40—50 см, а для высокорослых растений — 60 см. После посадки землю утрамбовывают вручную и умеренно поливают рассаду. Высаженные растения необходимо накрыть защитным материалом до приживания (не менее 7 дней).
6. В южных регионах России часто применяется безрассадный способ, то есть посев семян помидоров в открытый грунт.
Как правильно ухаживать за помидорами после посадки в открытый грунт
Правильный уход за томатами в открытом грунте включает в себя умеренный полив, прополку, мульчирование, подкормку, подвязывание и формирование растений, окучивание.
Лучше всего поливать помидоры мягкой дождевой водой, а вот жесткая колодезная и водопроводная хлорированная плохо подходят для растений. Благоприятное время для полива — раннее утро и поздний вечер. Орошать посадки из шланга нежелательно.
Вода должна быть теплой. Поливают под корень растения, стараясь не попадать на листья.
До стадии плодоношения рекомендуется поливать помидоры не чаще одного — двух раз в 8—10 дней. Объем воды на каждый куст должен составлять 3—5 л.
Идеален для томатов капельный полив. Советуем обязательно увлажнять растения перед рыхлением и окучиванием, а также после внесения сухих минеральных удобрений или древесной золы.
В процессе образования завязей поливают помидоры 2 раза в неделю, увеличивают и количество воды (не менее 5 л под одно растение). После полива почву на грядках рекомендуется замульчировать перепревшим сеном, соломой, скошенной травой (без семян) или опилками (свежие не подойдут, а перепревшие отлично подходят для растений). Оптимальная влажность воздуха для томатов составляет 45—55%, повышенная — причина грибковых заболеваний (мучнистой росы, фитофтороза, фузариоза, различных гнилей).
Источник вершинной гнили плодов — повышенная влажность воздуха при недостатке влаги в почве.
Подкормки проводятся в начале фаз бутонизации и плодообразования. Азот наиболее необходим томатам от начала роста рассады до появления плодов. Затем подкормки азотными удобрениями отменяют, потому что азотный перекорм снижает устойчивость томатов к фитофторозу.
К недостатку фосфора наиболее чувствительна молодая рассада томатов. Калий жизненно необходим на стадиях плодообразования и созревания плодов. Различные микроэлементы нужны для повышения устойчивости посадок.
При подкормке сухими минеральными удобрениями на 1 кв. м вносят 15—20 г суперфосфата, 10—15 г соли калия и 8—12 г аммиачной селитры.
Отличная подкормка — раствор золы в теплой воде (банка 0,5 л на одно ведро воды).
Рекомендуется настаивать эту жидкость в течение 6 часов. Подкармливают помидоры зольным раствором 1 раз в две недели.
Для приготовления настоя крапивы для растений наполняют половину бочки или бака измельченным растением без корней, заливают водой и оставляют под крышкой на неделю. Можно добавить в настой забродившее варенье. 1 л полученной «зеленки» разводят на ведро воды.
Настой коровьего навоза готовится следующим образом: настой коровяка готовят с водой в пропорции 1:8, далее состав настаивают 7—14 дней и добавляют 15—20 г суперфосфата. Потом перебродивший навоз разводят в пропорции 1 л концентрата на 10 л воды. На одно растение используют 1 л удобрения. Подкармливают после дождя или полива.
Светлые листья у томатов — показатель недостатка азота. Для устранения дефицита рекомендуется подкормить растения раствором селитры: 2 столовые ложки на одно ведро воды.
Листья томатов сворачиваются — признак нехватки калия. Для подкормки растений можно использовать 1 столовую ложку калийного удобрения на ведро воды или посыпать каждый куст древесной золой.
В период активного роста растения необходимо подвязывать к колышкам. Длина конструкции должна быть равна высоте взрослого растения. Ставят колышек с северной стороны на расстоянии от растения в 10 см. Подвязывают некрепко, по мере роста помидоров поднимают и обвязку. Во избежание гниения подвязки, следует использовать веревки из синтетических материалов.
4. Обрезка и формирование
Обычно помидоры формируют в один или два стебля, удаляя аккуратно остальные побеги. Пасынки (придаточные, или пазушные, побеги) необходимо выламывать, оставляя пенек. Не рекомендуется проводить пасынкование томатов в жаркую или влажную погоду.
Нижние пожелтевшие листья обрезают. Удаляют не более двух листов с растения за 1 раз. Далее постепенно обрезают все листья до кисти плодов. У высокорослых сортов томатов прищипывают верхушки.
Существуют низкорослые сорта и гибриды томатов, которые не нуждаются в пасынковании.
Советуем окучивать помидоры 2—3 раза за сезон. Первый раз томаты окучивают через две недели после высадки в открытый грунт, иначе стебель растения может сломаться. Молодые посадки необходимо присыпать землей, если заметны зачаточные корни у основания стебля. Обычно окучивание совмещают с прополкой и рыхлением растений. Удобнее делать прополку плоскорезом, пока сорняки небольшие. Рыхлить почву под томатами рекомендуют 1 раз в 7—10 дней. Обязательно после дождя или полива, чтобы не появилась почвенная корка.
Мульчирование растений значительно упрощает прополку и рыхление.
6. Лечение и профилактика болезней и вредителей
При выращивании томатов в открытом грунте необходимо быть бдительным, так как посадки уязвимы и могут подвергаться различным заболеваниям и атакам вредителей.
Для профилактики необходимы следующие меры:
- соблюдайте севооборот (на одно и то же место помидоры высаживают 1 раз в четыре года);
- не сажайте рядом картофель, баклажаны и перцы;
- перекапывайте грядки перед посадкой томатов и поливайте почву раствором марганцовки для обеззараживания;
- своевременно уничтожайте заболевшие растения;
- удаляйте пожелтевшие и пораженные фитофторой листья;
- поливайте томаты только под корень;
- со второй половины июля накрывайте помидоры пленкой во время продолжительных дождей;
- не поливайте растения в холодную погоду;
- выбирайте и выращивайте устойчивые к заболеваниям гибриды и сорта томатов;
- не перекармливайте азотом растения, иначе они будут подвержены различным заболеваниям;
- обрабатывайте для профилактики посадки химическими средствами или биопрепаратами строго по инструкции (особенно при появлении заболевания);
- уничтожайте сорняки.
Распространенные вредители помидоров: колорадский жук, белокрылка, различные клещи. В Краснодарском крае томаты поражает южноамериканская томатная минирующая моль.
Часто встречающиеся заболевания томатов: различные гнили, мучнистая роса, фитофтороз, макроспориоз, антракноз, кладоспориоз и т. д. Для защиты растения обрабатывают специальными препаратами.
7. Сбор и дозаривание плодов
В средней полосе урожай томатов начинает созревать в конце июля — начале августа. Помидоры собирают очень аккуратно в сухую погоду на разных стадиях спелости. При снижении ночных температур до +10 °C убирают все оставшиеся плоды. Собранные овощи складывают в картонную коробку (не более четырех рядов), прокладывая бумагой.
К ним рекомендуют добавить либо несколько спелых томатов, либо яблоки для ускоренного созревания. Для дозревания необходимо хранить томаты при комнатных условиях, иначе в погребе плоды загнивают. Периодически помидоры перебирают, чтобы удалить испортившиеся.
Особенности ухода за томатами в зависимости от сорта
Алексей Володихин, ученый-агроном, специалист по селекции, генетике и биотехнологии сельскохозяйственных культур, поделился полезной информацией о помидорах.
Уход за ранними, среднеспелыми и поздними томатами принципиальных различий не имеет, но есть нюансы.
Поливают все посадки одинаково. Со дня высадки рассады в открытый грунт до того момента, как завяжутся плоды, — 1 раз в неделю. А во время налива помидоров — каждые 5 дней. Норма во всех случаях одинаковая — по 3 л на куст. Разница лишь в том, что среднеспелые и поздние сорта придется поливать дольше. Когда помидоры начнут созревать, поливы прекращают, в противном случае плоды будут трескаться.
Поливать томаты нужно строго под корень, чтобы капли воды с частичками почвы не попадали на листья. В земле находятся споры патогенов, в частности фитофторы, которые во влажной среде очень быстро прорастут на листьях, и растение заболеет. Лучше поливать посадки утром, чтобы за день поверхность земли подсохла. Расстояние между лунками должно составлять 60—80 см — это предотвратит вспышку болезней.
Среднеспелые и поздние сорта полезно замульчировать сеном. Когда оно перегнивает, в нем активно размножается сенная палочка. Эта полезная бактерия выделяет в почву природный антибиотик субтиллин, который подавляет развитие патогенов. Особенно важно делать это во второй половине лета, во время вспышек фитофторы. Среднеспелые и поздние сорта в силу того, что созревают дольше ранних томатов, сильнее подвержены заболеваниям.
Составили таблицу особенностей ухода за томатами в зависимости от сорта.
|Особенности ухода
|Ранние и ультраранние
|Среднеспелые среднерослые
|Поздние высокорослые
|Посадка
|Расстояние между лунками — от 40 см
|Расстояние между лунками — 50 см
|Расстояние между лунками — 60—80 см
|Высота растения
|До 70 см
|До 150 см
|От 150 до 200 см
|Пасынкование
|Не требуют пасынкования
|Пасынкование обязательно
|Пасынкование обязательно
|Мульчирование
|Необязательно
|Желательно
|Желательно
|Устойчивость к заболеваниям
|Высокая
|Подвержены заболеваниям
|Подвержены заболеваниям
|Размер плодов
|Некрупные, в плодах мало сахара
|Плоды среднего или крупного размера, подходят для салатов и солений
|Плоды среднего и крупного размера, подходят для салатов и солений
|Созревание
|Одновременное
|Постепенное
|Постепенное
|Урожайность
|Низкая или средняя
|Высокая
|Высокая
Правила ухода за томатами черри в открытом грунте
«Для черри уход должен быть такой же, как и для прочих сортов помидоров. Но поскольку черри зачастую высокорослые и очень урожайные, их надо обязательно подвязывать и вовремя удалять пасынки, в противном случае урожай будет менее обильный», — рекомендует эксперт Алексей Володихин.
Памятка для садовода: как ухаживать за помидорами в открытом грунте
Кратко резюмируем основные агротехнические приемы выращивания томатов в открытом грунте.
- лучшие предшественники: бобовые, огурец, лук, кукуруза;
- место: солнечное и защищенное от ветра;
- постепенная закалка молодой рассады перед высадкой в открытый грунт;
- расстояние между посадками: 40—50 см — для низкорослых, 60 см — для высокорослых томатов;
- накрывать растения защитным материалом до приживания (не менее 7 дней).
1. Полив. Вода: мягкая дождевая теплая, под корень в утренние часы. Частота полива: до плодоношения — 1—2 раза в 8—10 дней, затем дважды в неделю.
2. Подкормка растений. Удобрения: азот (в начале роста), фосфор (для молодой рассады), калий (для плодообразования). Органические подкормки: настой золы, крапивы, коровьего навоза.
3. Подвязка. Колышки высотой до взрослого растения на расстоянии 10 см от посадки.
4. Обрезка и формирование. Удаление пасынков и нижних листьев. Формируют в один или два стебля.
5. Прополка и окучивание. Частота: 2—3 раза за сезон, совместно с прополкой и рыхлением.
6. Лечение и профилактика. Предупредительные действия: севооборот, удаление заболевших растений и профилактическая обработка препаратами.
7. Сбор и дозаривание. Плоды с различной степенью зрелости собирают в сухую погоду.
Особенности ухода по сортам:
- ранние — не требуют пасынкования, устойчивы к болезням;
- среднеспелые и поздние — требуют пасынкования, подвержены заболеваниям;
- томаты черри — обязательна подвязка и удаление пасынков.
Автор: Анастасия Калинина
Эксперт: Алексей Володихин, ученый-агроном, специалист по селекции, генетике и биотехнологии сельскохозяйственных культур