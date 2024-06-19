21-летний парень пробрался к самому опасному гейзеру на Земле
Теперь его ждет тюрьма.
Теперь его ждет тюрьма.
21-летнему Виктору Пишнюку из Вашингтона вынесли судебный приговор за нарушение правил в Йеллоустонском национальном парке. Об этом пишет IFLScience.
В середине апреля парень с друзьями гулял по парку. Потом он пересек забор на набережной возле гейзера Steamboat и, несмотря на все запреты, приблизился к нему на расстояние пяти-шести метров.
Посетителя задержали и доставили в участок. Молодой человек объяснил, что он не стремился нарушать правила, а просто хотел сфотографироваться с самым известным гейзером в мире.
В итоге парня приговорили к семи суткам ареста, крупному штрафу и двухлетнему запрету на посещение парка. Как объяснила судья, такое суровое наказание объясняется тем, что свидетелем поступка Пишнюка стали другие люди, которые могли повторить его.
Добавим, гейзер Пароход считается самым опасным в мире и самым высоким на планете. Его извержения непредсказуемы и могут выбрасывать горячую воду на высоту более 91 метра, поэтому сходить с пешеходной тропы парка опасно. При этом вторжение в закрытые термальные зоны Йеллоустона, как сообщает исполняющий обязанности прокурора США Эрик Хейманн, вредит природным ресурсам. Кроме того, это тоже небезопасно.
Кстати, недавно на Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон.
Айгуль Сабитова