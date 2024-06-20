Народные приметы на 20 июня 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Народные суеверия, связанные с 20 июня 2024 года. Рассказываем, на какие приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Народные суеверия, связанные с 20 июня 2024 года. Рассказываем, на какие приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 20 июня названо Фeдoтом Уpoжaйником. В этот день на Руси начинался посев ржи, поэтому наши предки внимательно следили за погодой.
Православные христиане 20 июня почитают мученика Феодота Анкирского. По легенде в этот день христианский святой ходит по берегам с острым серпом в руках и пугает русалок.
Рассказываем, какие есть народные приметы на 20 июня в 2024 году.
Теплая погода в этот день обещает хороший урожай ржи, а дождь — тощий налив колоса. Если ночью не было росы и если она появилась утром — к дождю.
Если на Федота дым от костра по земле стелется и клубится, а угли ярко тлеют — это к непогоде.
Гром в этот день сулит затяжное ненастье. Если же он переходит с места на место, будет холод и град. Красные блестящие молнии в грозу — к скорой буре.
Если вечером громко и долго квакают лягушки, значит, установится хорошая погода.
Туманное утро может указывать на то, что будет пасмурно.
Пчелы оседают на стенах улья — к жаре.
Если воробьи роют ямки в пыли — к дождю. Его же стоит ждать, если голуби прячутся от жары. Кстати, увидеть эту птицу на подоконнике — это тоже примета. Что она означает, можно узнать тут.
Пауки расширяют свои сети — к погожему дню.
Можно понаблюдать за сегодняшней погодой и проверить народные приметы на 20 июня в 2024 году.
Есть народные приметы на 20 июня в 2024 году и на тему того, чем в этот день стоит заняться.
Можно постирать вещи. На Руси к этому дню специально собирали белье. Перестирать как можно больше вещей считалось хорошим знаком. Это предвещало финансовое благополучие, счастье и удачу.
Также без опаски можно отправляться купаться. На Руси верили, что святой Феодот бережет их от обитавших в водоемах русалок. На рыбалке 20 июня первую добычу советовали отпустить.
Также сегодня можно носить золотые украшения. Они дадут заряд бодрости. Кроме того, украшения из золота можно положить на подоконник или выйти в них на улицу. В этом случае они зарядятся лучами солнца.
20 июня советовали провести в кругу семьи или в компании близких друзей. Помимо этого, в этот день было принято просить помощи у ангела-хранителя.
Айгуль Сабитова