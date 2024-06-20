Как вывести грызунов на даче народными средствами?
Эксперт объяснил трудности борьбы с обитателями подполья.
Эксперт объяснил трудности борьбы с обитателями подполья.
Соседство с грызунами на даче — вещь крайне обременительная. Разумеется, упитанные крысы, шастающие по участку, не могут вызвать симпатии, но и вполне мимимишные мышки-полевки, в общем-то, вызывают умиление только на фото в соцсетях, а в реальной жизни они ничуть не лучше тех же крыс. Можно ли от них избавиться, не прибегая к радикальным мерам?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— По правде говоря, если ваша дача находится в поселке или СНТ, иными словами, как-то не обособлена от соседних участков и строений, то говорить о полном изгнании грызунов не приходится. Отпугнете со своего участка, они перекочуют к соседям, а когда те примут такие же отпугивающие меры, то, скорее всего, вновь вернутся к вам. И так — просто по кругу.
И даже если с одной стороны ваша дача граничит не с людьми, а, например, с лесом или лугом — все равно. Мыши, обитающие там, рано или поздно в поисках пропитания будут к вам возвращаться. Особенно зимой.
Но в сезон на короткое время избавиться от их присутствия при помощи так называемых «народных» средств вполне возможно. Что входит в их арсенал в данном случае?
Из растений это кориандр, гвоздика, вездесущая календула, полынь (декоративная в том числе), мята, пижма и ромашка аптечная.
Из неагрессивной домашней «химии» годятся нашатырь, скипидар, керосин, уксус, мятное и камфорное масла.
Как видите, объединяет весь этот набор одно — резкие запахи. Грызуны чувствуют раздражение, дискомфорт и на время могут покинуть занимаемые вами площади. Поэтому здесь можно применить и комбинированные варианты. То есть сочетать растения и указанные вещества «в одном флаконе».
Растительные средства борьбы с грызунами применять лучше в высушенном виде. Сделайте из них саше, зашив в полотняный мешочек, причем, например, один из всего количества оставляйте как есть, а второй смочите в том же нашатыре или керосине. Остается только подкинуть их к норкам или расположить на пути миграции мышек. Только не забывайте менять их не реже, чем раз в неделю: запахи, особенно на открытом воздухе, в концентрации, достаточной для отпугивания, дольше не держатся.