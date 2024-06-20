Вильфанд: в Москве прогнозируются условия для формирования смерча
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, с чем связаны смерчи и как часто они образуются.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, с чем связаны смерчи и как часто они образуются.
«Вероятность (образования смерча в Москве. — RT) очень маленькая. Но прогнозируются условия его формирования. Это редко бывает в умеренных широтах, крайне редкое событие. Но условия (для образования смерча. — RT) действительно существуют», — рассказал Вильфанд.
По его словам, в первую очередь смерчи связаны с прохождением хорошо выраженных холодных фронтов.
«Холодный фронт является следствием того, что две массы воздуха с очень сильно различающимися свойствами, прежде всего температурами, встречаются и возникают условия для быстрой конвекции, для быстрого перемещения воздушных масс к клину холодного фронта. Во-вторых, воздух должен быть очень насыщен влагой. Влага — это горючее для опасных явлений, в том числе и смерчей. В-третьих, в атмосфере должна быть неустойчивость. И вот физико-математические модели показывают сейчас существование такой неустойчивости. Невозможно спрогнозировать, с какой точки зародится. Но условия существуют», — добавил синоптик.
Он уточнил, что сейчас по радарам идёт слежение за состоянием атмосферы.
«Если будет диагностировано зарождение, тогда выпускается прогноз, куда будет перемещаться этот смерч», — подчеркнул Вильфанд.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее предупредил жителей столицы о грозе и сильном ливне 20 июня.