11:28 (мск), источник: RT на русском

Вильфанд: в Москве прогнозируются условия для формирования смерча

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, с чем связаны смерчи и как часто они образуются.

Источник: РИА "Новости"

«Вероятность (образования смерча в Москве. — RT) очень маленькая. Но прогнозируются условия его формирования. Это редко бывает в умеренных широтах, крайне редкое событие. Но условия (для образования смерча. — RT) действительно существуют», — рассказал Вильфанд.

По его словам, в первую очередь смерчи связаны с прохождением хорошо выраженных холодных фронтов.

«Холодный фронт является следствием того, что две массы воздуха с очень сильно различающимися свойствами, прежде всего температурами, встречаются и возникают условия для быстрой конвекции, для быстрого перемещения воздушных масс к клину холодного фронта. Во-вторых, воздух должен быть очень насыщен влагой. Влага — это горючее для опасных явлений, в том числе и смерчей. В-третьих, в атмосфере должна быть неустойчивость. И вот физико-математические модели показывают сейчас существование такой неустойчивости. Невозможно спрогнозировать, с какой точки зародится. Но условия существуют», — добавил синоптик.

Он уточнил, что сейчас по радарам идёт слежение за состоянием атмосферы.

«Если будет диагностировано зарождение, тогда выпускается прогноз, куда будет перемещаться этот смерч», — подчеркнул Вильфанд.

Кроме того, он отметил, что в Смоленской, Псковской и Новгородской областях также наблюдаются условия для образования смерча.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее предупредил жителей столицы о грозе и сильном ливне 20 июня.

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