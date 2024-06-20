На Москву обрушился ливень
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сильный ливень, который принес холодный атмосферный фронт, обрушился на Москву.
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сильный ливень, который принес холодный атмосферный фронт, обрушился на Москву.
В частности, в центре города, в районе штаб-квартиры ТАСС на Тверском бульваре также слышен гром, видны молнии. Идет ливень и на западных рубежах Московской области, в частности, в рабочем поселке Лотошино. Там, по свидетельству корреспондента ТАСС, нет грозы. Идет дождь и в других частях Подмосковья, к примеру, в Клину, Волоколамске, Химках. В столице интенсивный ливень отмечается на западе и юго-западе.
Ранее синоптики Гидрометцентра РФ распространили экстренное предупреждение о сильных ливнях с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с. Также метеорологи не исключают образование смерчей. Пока непогода прогнозируется в период до 16:00 мск.
«После фронтальных дождей с северо-западными ветрами начнет распространяться более прохладная и менее влажная воздушная масса, после относительно прохладных ночей в дневные часы показания термометров будут находиться в интервале от 19 до 24 градусов выше нуля», — отметили в Гидрометцентре РФ. При этом значения средней суточной температуры будут близки к норме, днем в пятницу и субботу, 21 и 22 июня, преимущественно без осадков. «Но уже днем в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, небольшие дожди пройдут и в начале следующей недели на том же температурном фоне», — заметили синоптики.