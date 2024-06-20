Видео: последствия сильнейшего наводнения в городе Гуйлинь

Город Гуйлинь переживает сильнейшее наводнение с 1998 года: жители заперты в своих домах, школы закрыты, магазины погрузились под воду, а работа единственной железнодорожной станции приостановлена из-за продолжающихся проливных дождей на юге Китая.
Власти Гуйлиня объявили об аварийной эвакуации из-за сильнейшего наводнения: уровень воды на городском участке реки Лицзян поднялся до 148,55 метров. На данный момент известно о спасении 69 жителей, эвакуированных из домов на лодках. Тем, кто еще не может выбраться из жилищ, власти отправили продукты питания и предметы первой необходимости.
Кроме того, в среду, 19 июня, местная дорожная полиция сообщила, что несколько дорог были затоплены, а одна скоростная автомагистраль частично обрушилась. Управление дорожным движением считает, что ремонт может занять по меньшей мере три месяца.
Ожидается, что ливни, которые обрушились на юг Китая и уже успели наводнить соседние провинции Гуандун и Фуцзянь, ослабнут в ближайшие несколько дней.
Еще в апреле 2024 года эксперты сообщили о грядущей опасности. По их мнению, от проливных дождей и наводнений к 2120 году пострадает около трети населения Китая.