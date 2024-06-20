14:37 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Видео: последствия сильнейшего наводнения в городе Гуйлинь

Город Гуйлинь на юге Китая, славящийся впечатляющими ландшафтами, значительно пострадал от сильнейшего наводнения. По мнению экспертов, подобная ситуация наблюдалась в последний раз в 1988 году.

Город Гуйлинь переживает сильнейшее наводнение с 1998 года: жители заперты в своих домах, школы закрыты, магазины погрузились под воду, а работа единственной железнодорожной станции приостановлена из-за продолжающихся проливных дождей на юге Китая.

Во время загрузки произошла ошибка.

Власти Гуйлиня объявили об аварийной эвакуации из-за сильнейшего наводнения: уровень воды на городском участке реки Лицзян поднялся до 148,55 метров. На данный момент известно о спасении 69 жителей, эвакуированных из домов на лодках. Тем, кто еще не может выбраться из жилищ, власти отправили продукты питания и предметы первой необходимости.

Кроме того, в среду, 19 июня, местная дорожная полиция сообщила, что несколько дорог были затоплены, а одна скоростная автомагистраль частично обрушилась. Управление дорожным движением считает, что ремонт может занять по меньшей мере три месяца.

Добровольцы из нескольких организаций преодолевают горы, чтобы добраться до затопленных домов. Сейчас это единственный способ доставить туда припасы.

Хао Нан
основатель общественной организации Zooming Information Aid

Ожидается, что ливни, которые обрушились на юг Китая и уже успели наводнить соседние провинции Гуандун и Фуцзянь, ослабнут в ближайшие несколько дней.

Еще в апреле 2024 года эксперты сообщили о грядущей опасности. По их мнению, от проливных дождей и наводнений к 2120 году пострадает около трети населения Китая.

Кристина Корчанова

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»