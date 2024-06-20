В Москве засняли начинающийся смерч. Пугающее видео
Явление заметили в Строгино.
Явление заметили в Строгино.
Жители московского района Строгино на видео сняли начинающийся смерч. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Осторожно, Москва». «Около домов на западе Москвы виден закручивающийся вихрь», — говорится в публикации.
Через бота подписчики телеграм-канала «Новости Москвы» прислали кадры с погодным явлением. В публикации его обозначили как «Торнадо». Район, в котором было сделано видео, в посте не указали.
Вчера столичное управление МЧС выпустило штормовое предупреждение. В нем сообщалось о том, что сегодня, 20 июня, в столице ожидаются гроза, град, ливень и шквалистый ветер, а также возможно формирование смерчей.
Из-за опасных погодных условий в ведомстве порекомендовали водителям избегать обгонов, перестроений и опережений. Кроме того, на дороге посоветовали значительно снизить скорость при управлении машиной.
В МЧС рекомендуют парковаться вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не спасаться от дождя под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
Также вчера к москвичам обратился мэр города Сергей Собянин. В личном телеграм-канале он предупредил, что «20 июня с 3 часов ночи до 22 часов вечера местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень». По его словам, в Москве также могут быть град и шквалистый ветер с порывами до 18−23 м/с. «С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно», — подчеркнул Собянин.
О вероятности появления смерчей также говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сильный дождь в Москве, по его прогнозам, сопроводит активная грозовая деятельность, град диаметром 1−4 мм и шквалистый ворот (формируется в виде облачного вала на границе атмосферных фронтов) с порывами ветра до штормовых показателей — 17−22 м/с.