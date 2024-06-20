14:58 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Сильный ливень и ураган в Москве. Фотогалерея

В четверг, 20 июня, в Москве разбушевалась стихия: на город обрушился ливень, сопровождающийся грозой, градом и ураганным ветром.

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Непогода привела к падению деревьев. Дептранс столицы сообщил, что на одной из улиц сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю. Кроме того, в Сети появились кадры со смерчами, о которых ранее предупреждали синоптики.

Городские службы устраняют последствия стихии.

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