Сильный ливень и ураган в Москве. Фотогалерея
В четверг, 20 июня, в Москве разбушевалась стихия: на город обрушился ливень, сопровождающийся грозой, градом и ураганным ветром.
В четверг, 20 июня, в Москве разбушевалась стихия: на город обрушился ливень, сопровождающийся грозой, градом и ураганным ветром.
Непогода привела к падению деревьев. Дептранс столицы сообщил, что на одной из улиц сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю. Кроме того, в Сети появились кадры со смерчами, о которых ранее предупреждали синоптики.
Городские службы устраняют последствия стихии.