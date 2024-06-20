23:02 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 21 июня 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 21 июня 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: РИА "Новости"

21 июня в народе праздновали Федора Колодезника. Наши предки верили, что в этот день колодезная вода приобретает целительные свойства.

Православные христиане в этот день вспоминают великомученика Феодора Стратилата. По одной из версий, он вступил в схватку с гигантским змием и победил его. На Руси Феодора Стратилата считали покровителем православного воинства.

Рассказываем, какие есть приметы на 21 июня.

Приметы погоды 21 июня

Гроза в этот день — к плохому сенокосу, а раскатистый гром с утра — к сложной уборке сена. Если не поторопиться с ней, то дождь может все погноить. Солнце в Федоров день, наоборот, давало надежду на щедрый урожай.

Если лебеди кричат, а собаки пьют много воды, следующим утром будет много росы. Грачи каркают с легкой хрипотцой — к грозе.

Громкие раскаты грома 21 июня предупреждают о длительном ненастье. Если он звонкий — будет ливень, если глухой — тихий дождь. Сильная утренняя роса предвещает ясный день. Если она остается на растениях после полудня, то дождя в этот день не будет.

Если птицы перестали петь — через три часа жди грозы. Град в этот день обещает холодное лето, но, несмотря на это, урожай может быть хорошим.

Если на небе много звезд — ближе к осени появится много грибов. Туманное утро может сулить дождливую осень. Красное небо на закате и большое количество комаров — к потеплению. На улице установится жара.

Что можно делать 21 июня

Есть народные приметы на 21 июня в 2024 году и о том, что можно делать в этот день.

Святой Федор считался покровителем колодезников, поэтому на Руси в это время было принято рыть колодцы и благодарить мастеров за их труды.

Чтобы излечиться от болезней и продлить молодость, 21 июня наши предки набирали воду из семи колодцев, умывались ею и готовили пищу. Кстати, можно ли пить колодезную воду сейчас? Недавно этот вопрос ответил врач.

21 июня на Руси советовали встать пораньше и встретить рассвет на улице. Наши предки верили, что это укрепит здоровье и материальное положение, а также продлит молодость. Если погода позволяет, можно отправиться к водоему и искупаться. Считалось, что посещение рек и озер в Федоров день прибавляет сил.

Можно заниматься домашними делами, уделить время уходу за растениями.

Чтобы привлечь денежную удачу, на рассвете 21 июня можно закопать монету под яблоней. Рассказывать об этом никому нельзя, иначе ритуал не сработает.

В этот день можно также задобрить Домового, положив ему на ночь кусок пирога и поставив стакан молока.

Также 21 июня можно носить яркие наряды красных, золотистых или желтых оттенков. Кроме того, сегодня полезно мечтать, строить планы на будущее, визуализировать успех и проводить время на природе.

Что запрещено 21 июня

  • В Федоров день нельзя спорить и выяснять отношения. Велик риск поссориться навсегда.
  • Также в этот день не нужно носить темную одежду. Наши предки верили, что она принесет 40 бед и напастей.
  • Нельзя отказывать, если кто-то о чем-то просит, иначе можно оказаться на месте просящего.
  • Нельзя грубить пожилым, иначе в преклонном возрасте придется самому столкнуться с грубостью молодежи.
  • В Федоров день опасно смотреть на солнце и показывать на него пальцем — есть риск испортить зрение. Также не надо поворачиваться к светилу спиной.
  • 21 июня наши предки старались не топтать траву, ломать ветки деревьев, рвать цветы и убивать насекомых. Нарушителям запрета сулили болезни.
  • На Руси запрещалось в этот день закрывать окна шторами, сквернословить и громко разговаривать. Наши предки верили, что это может привести к появлению в доме нечисти.
  • Нельзя тосковать и бездельничать. Желательно встать пораньше и приняться за дела. Тогда в доме будет мир и достаток.
  • Также в этот день предки старались не давать обещаний. Считалось, что их сложно будет сдержать.
  • Не стоит делать подарки малознакомым людям. Есть риск, что ваш презент не оценят.
  • Не надо готовить еду на сковороде — пища может подгореть.

Айгуль Сабитова

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