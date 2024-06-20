Можно ли перенести свой забор на заброшенный участок?
За самозахват чужой территории грозит штраф и предписание вернуть все, как было.
За самозахват чужой территории грозит штраф и предписание вернуть все, как было.
Территории для грядок, цветников и огорода много не бывает, но захват чужого участка, пусть даже заброшенного, может привести к финансовым проблемам.
«Если участок находится в собственности государства или муниципалитета, то перенос забора на его территорию будет незаконным и может привести к штрафам и обязательству вернуть забор на место, — пояснила кадастровый инженер ООО “Сахгеокадастр” Валерия Ходенева. — Если участок принадлежит частному лицу, его собственник может не быть в курсе ваших действий и заявить на вас в суд. Незаконное занятие земельного участка влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 5 до 10 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. руб., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. руб. Размер штрафа может варьироваться в зависимости от региона, конкретных обстоятельств дела и степени тяжести нарушения.
Даже если участок кажется бесхозным, соседи могут не одобрить ваши действия, а споры из-за земли приведут к вражде и длительным судебным разбирательствам. Если забор будет стоять на неправильном месте, то возникнут сложности при оформлении необходимых документов, (например, при продаже участка или взятии кредита под залог). Кроме того, захват чужой территории, даже если она кажется никому не нужной, не является этичным поступком. Стоит уважать права других людей, даже если они не всегда активно их защищают".
Вместо того, чтобы сдвигать забор, эксперт рекомендует найти владельца заброшенного участка и договориться с ним об его использовании. Если владелец неизвестен, то можно обратиться в муниципалитет или в Росреестр для уточнения статуса участка. Дальше можно согласовать перенос забора с соседями, если их участок граничит с вашим.