Как предотвратить раннее опадание яблок?
Эксперт рассказал о позитивных и негативных сторонах явления.
Эксперт рассказал о позитивных и негативных сторонах явления.
Явление довольно распространенное: на дворе только июнь, а с более ранних сортов уже вовсю опадают едва вышедшие из стадии завязей яблоки (замечено, что особенно часто грешит этим классический Белый налив). Естественно, это настораживает, только вот «в какую сторону думать», чтобы как-то повлиять на этот не слишком приятный процесс? По силам ли дачнику разобраться в ситуации и исправить положение, если не прямо вот так оперативно, то хотя бы на перспективу?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Причин к раннему опаданию яблок может быть целый комплекс. Вполне возможно, что и ничего страшного не происходит. Дело в том, что яблони — как, впрочем, и все плодовые деревья, — существа интеллектуальные и закладывают урожай с определенным избытком, с поправкой на неблагоприятные факторы — погодные условия, болезни, нашествие вредителей. И когда плоды завязались, дерево «видит», что их получилось больше, чем оно может выносить без вреда для общего здоровья. Тогда опадание — это просто яблоня избавляется от лишних плодов, оставляя ровно оптимальное их количество до полного вызревания.
Но если все плоды лежат на земле, а на ветвях их остались единицы или вообще не осталось, то дело плохо. Это не нормальное уравновешивание, а уже какая-то патология.
Возможно, вы не предотвратили весной нападки вредителей, в частности — пилильщика и плодожорки. И теперь сталкиваетесь с плодами их деятельности. Значит, необходимо обработать яблоню инсектицидами дополнительно, чтобы спасти хотя бы часть урожая.
Не исключены болезни, в таком случае вина, скорее всего, может быть возложена на паршу. Осмотрите дерево, вероятность ее обнаружения высока. Ее можно попробовать изничтожить либо препаратами типа скор, топаз, транквилити, либо фитоспорином, бактогеном или бактофитом.
Если же признаков болезней или следов вредителей нет, причиной могут стать элементарные недостатки питания и влаги. Тогда поспешите подкормить избавляющуюся от плодов яблоню комплексом удобрений и хорошо пролить площадь под ними по проекции кроны — не менее 6 ведер воды на квадратный метр.