Москвичам рассказали о погоде в пятницу
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сильный ветер, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сильный ветер, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 20 — плюс 22 градуса, в Подмосковье от плюс 18 до плюс 23 градусов тепла. Сохранится довольно сильный ветер, северо-западный по направлению, скорость его 5−10 метров в секунду, ветер порывистый», — рассказал Леус.
Он отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.