15:35 (мск), источник: Газета.Ру

Дачникам рассказали, чем заняться на участке в перерывах между дождями

В перерывах между дождливыми днями дачникам можно обустроить на своем участке систему отвода лишней воды.

Источник: РИА "Новости"

Об этом «Москве 24» рассказала председатель правления клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

Она советует выкопать траншею под небольшим уклоном по периметру участка вдоль забора и определить места, где чаще всего скапливается вода. После этого нужно прорыть от этих мест отводы к основному каналу и проложить дренажные трубы, по которым будет уходить вода. На территории участка также рекомендуется обустроить колодец для сточной воды, а от него — вывести «рукав» за участок.

Вблизи деревьев садоводам, напротив, советуют сделать углубления, в которых будет скапливаться вода.

«Деревьям, в том числе яблоням и сливам, необходимо много влаги, причем чем оно крупнее, тем больше ему нужно», — пояснила Жашкова.

Кроме того, в перерывах между дождями она рекомендует проверить газон и скосить траву, если это необходимо, потому что во влажной среде могут появиться паразиты.

Главный агроном России Октябрина Ганичкина до этого рассказала, что обильные дожди имеют и положительный эффект, в частности, для деревьев и кустарников. Ливни, по ее словам, смывают тлю, паутину, клеща и других вредителей.

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