Чем обработать огород после затяжных дождей
После затяжных дождей огороды могут оказаться в непростой ситуации. Повышенная влажность воздуха создает идеальные условия для грибковых заболеваний и активного размножения вредителей. К тому же, сильные дожди способны вымыть из почвы питательные вещества. Важно не отчаиваться, а предпринять ряд шагов, чтобы помочь растениям справиться с последствиями непогоды, рассказал доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радик Сафин.