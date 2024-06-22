11:37 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Чем обработать огород после затяжных дождей

После затяжных дождей огороды могут оказаться в непростой ситуации. Повышенная влажность воздуха создает идеальные условия для грибковых заболеваний и активного размножения вредителей. К тому же, сильные дожди способны вымыть из почвы питательные вещества. Важно не отчаиваться, а предпринять ряд шагов, чтобы помочь растениям справиться с последствиями непогоды, рассказал доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радик Сафин.

Источник: ShutterStock/Fotodom.ru

Прежде всего, следует обработать растения фунгицидами

«Эти препараты — настоящее спасение в борьбе с такими напастями, как фитофтора или мучнистая роса. Они не только предотвратят распространение грибков, но и помогут вылечить уже пораженные растения», — заверил эксперт.

Также важно не забывать о биопрепаратах, таких, как триходермин или фитоспорин. По словам Сафина, эти средства содержат полезные микроорганизмы, которые станут надежными защитниками цветов и овощей.

«Они укрепят иммунитет растений и не позволят вредным грибкам и бактериям взять верх», — утверждает специалист.

Если вы заметили, что на посадки напали насекомые-вредители, то самое время применить инсектициды

Важно вовремя принять меры и защитить будущий урожай.

Эксперт советует не забывать и о подкормке растений удобрениями

Дожди наверняка вымыли из почвы немало полезных веществ, без которых «зеленым питомцам будет непросто». Следует внести органические или минеральные удобрения, чтобы восполнить эти потери и дать растениям необходимое питание.

«Применяя эти несложные советы, дачники помогут своим огородам оправиться после затяжных дождей. Растения получат надежную защиту от болезней и вредителей, а также необходимую подпитку для дальнейшего роста», — заключил Радик Сафин.

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