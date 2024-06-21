В Гидрометцентре рассказали о погоде на черноморских курортах
В ближайшее время россияне, отдыхающие на черноморских курортах, смогут насладиться мягкой летней погодой и теплым морем.
В ближайшее время россияне, отдыхающие на черноморских курортах, смогут насладиться мягкой летней погодой и теплым морем.
Ожидаются также кратковременные дожди, но в целом погода при этом останется комфортной, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В континентальных районах Краснодарского края немного снизится температура воздуха — с 35−36 до 30−32 градусов выше нуля.
«На черноморском побережье будет еще более мягкая погода — ночью около +20 градусов, дневные температуры достигнут +27…+28 градусов, — пообещал Вильфанд. —Не обойдется без кратковременных дождей».
Море уже в самые ближайшие дни прогреется до 24−25 градусов тепла после резкого понижения, добавил синоптик.