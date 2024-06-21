12:51 (мск), источник: Газета.Ру

В Гидрометцентре рассказали о погоде на черноморских курортах

В ближайшее время россияне, отдыхающие на черноморских курортах, смогут насладиться мягкой летней погодой и теплым морем.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 4 м/с 78% 766 мм рт. ст. +22°
Источник: Reuters

Ожидаются также кратковременные дожди, но в целом погода при этом останется комфортной, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В континентальных районах Краснодарского края немного снизится температура воздуха — с 35−36 до 30−32 градусов выше нуля.

«На черноморском побережье будет еще более мягкая погода — ночью около +20 градусов, дневные температуры достигнут +27…+28 градусов, — пообещал Вильфанд. —Не обойдется без кратковременных дождей».

Море уже в самые ближайшие дни прогреется до 24−25 градусов тепла после резкого понижения, добавил синоптик.

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