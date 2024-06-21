Народные приметы на 22 июня 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 22 июня 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 22 июня 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
22 июня проходит народный праздник Кириллов день, или день Кирилла Солнцеворота. Он посвящен русскому святому, основателю Кирилло-Белозерского монастыря. Наши предки верили, что в это время солнце отдает земле всю силу и наступает астрономическое лето. Об этом дне говорили: «На Кирилла — конец весне, почин лету». Кириллин день — день летнего солнцестояния, потому святого прозвали «солнцеворотом».
Также 22 июня — церковный день памяти Кирилла Александрийского. Этот святой был богословом, написал немало книг, в которых объясняется Евангелие.
Рассказываем, какие есть приметы на эту дату.
Если в этот день много ягод, значит, зима будет морозной. Хорошая погода, и почти не видно муравьев — будет ненастье. Если низко летают стрижи и ласточки — будет дождь. Часто кричат вороны — к осадкам и похолоданию. В пасмурный день пчелы в ульи не прячутся — дождя не будет. Если муравьи собрались вокруг муравейника — к погожему дню.
Радуга — к большой радости. Обильная роса сулит хороший урожай зерновых.
Жара 22 июня — не самый хороший знак, может указывать на плохой урожай зерновых.
Существуют и народные приметы 22 июня в 2024 году о том, чем сегодня нужно заняться.
День подходит для отказа от старых привычек и новых полезных начинаний. Можно смело мечтать о чем-нибудь большем и приниматься за воплощение мечты. Чтобы желания сбылись, стоит встать на Кирилла Солнцеворота пораньше.
Удачу сегодня принесет одежда цветов солнца — оранжевых, золотых или желтых оттенков. Светило сегодня особенно щедро, и его приманит яркий наряд. Также подойдет белый цвет.
На Руси в этот день обращались к Кириллу Святовороту. Согласно легенде, он мог исцелять людей и дать хороший урожай.
Также есть народные приметы на 22 июня в 2024 году, чем лучше не заниматься.
Сегодня нельзя ссориться, ругаться и выяснять отношения. Наши предки верили, что иначе Солнце может обидеться, лишит урожая или удачи в доме, своей защиты. Кстати, выразить несогласие с кем-либо можно без ругани. Ранее специалисты описывали шесть способов это сделать.
Согласно приметам, плохие пожелания, которые были высказаны в пылу ссоры, могут воплотиться в жизнь, и никто не будет этому рад.
Также нельзя убивать комаров после обеда. В старину верили, что в этом случае комариное войско увеличится.
Детям младше года в этот день не показывали их отражение. В это время они могут увидеть нечисть в зеркале, после чего будут плохо спать и много плакать, говорили на Руси.
Также 22 июня советовали не озвучивать свои планы, желания, мысли, задумки — они могут не сбыться.
Возле домов нельзя разжигать костры, в том числе делать шашлыки на углях. На Руси верили, что на огонь могут прийти недобрые духи, которые начнут шалить и устроить пожар. К слову о шашлыках: их нужно есть с осторожностью. Недавно диетолог объясняла, как это делать, чтобы не навредить организму.
Нельзя сквернословить, чертыхаться, употреблять бранные слова, иначе можно привлечь к себе внимание нечистой силы.
Стоит отказаться от черных и темных вещей или хотя бы разнообразить их белыми, светлыми, яркими оттенками.
Айгуль Сабитова