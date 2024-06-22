Народные приметы на 23 июня 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 23 июня 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 23 июня 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
23 июня на Руси отмечали Тимофеев день, День призраков (Знамения). Он считался магическим. В эту дату Православная церковь чтит память священномученика Тимофея. Крестьяне в это время наблюдали за всеми событиями и считали, что они происходят неслучайно. Рассказываем про народные приметы на 23 июня в 2024 году.
Если в этот день на листьях ивы проступают капельки сока, значит, скоро погода испортится. Куры, гуси и утки начинают ощипываться — к дождю. Если куры раскудахтались, машут хвостом, вороны хохлятся, значит, жди ненастья, сырости. Цыплята спрятались — будет дождь. Если вечером в лесу будет теплее, чем в поле, а в низинах прохлада — погода будет теплой.
Засуха на Тимофеев день — к чему-то плохому, например, неурожаю. Пауки спрятались, значит, жди перемены погоды. Не видно муравьев в ясную погоду — будет ненастье. На его приближение указывали и поникшие цветки картофеля, а также голуби, спрятавшиеся в солнечный день.
Если утром душно — погода ухудшится. Радуга — к неурожайному году. Если по воде стелется туман, значит, будет много грибов. Привиделся перемещающийся по полю огонь — жди засуху.
Можно понаблюдать за погодой и проверить народные приметы на 22 июня в 2024 году.
В Тимофеев день славяне призывали присматривать за родными и друзьями, чтобы с ними ничего не случилось.
23 июня продумывали защиту от нечисти. Хорошим средством считалось веселье. Чем веселее день проведешь — тем удачнее и счастливее пройдет год, а призраки и близко не подступятся к вашему дому, говорили наши предки. Кстати, о пользе хорошего настроения говорят и сейчас. Например, недавно ученые доказали, что смех улучшает здоровье.
В этот праздник принято звать к себе гостей. Считалось, что это приносит в дом удачу и достаток. Гостей нужно было собрать четное количество, особенно если среди них присутствовала девушка на выданье. Говорили, что иначе она может остаться одинокой на весь год (впрочем, им вообще не советовали посещать и устраивать застолья). Можно было и самому отправиться в гости. Полезно 23 июня делать небольшие подарки, помогать нуждающимся, угощать. Говорилось, что это добро обязательно вернется. Приветствовались и сюрпризы.
Также 23 июня наши предки обязательно ходили в баню, чтобы смыть с себя весь негатив. Напомним, некоторым людям ее лучше не посещать.
Окна в этот день советовали зашторивать или чем-то закрывать, чтобы не упустить счастье.
Если человеку в ночь на 23 июня снилось богатство, ему рекомендовали обратить внимание на духовные ценности. Если во сне кто-то видел себя скромным, аскетичным человеком, то ему советовали вспомнить о материальных ценностях.
Есть народные приметы на 23 июня в 2024 году и о запретах.
В этот день нельзя злиться, иначе можно отпугнуть удачу и не навлечь беды с финансами и здоровьем.
Под запретом были также ссоры и горячие споры. Наши предки верили, что это прогонит удачу и достаток.
Не надо оставаться дома одному.
Также в Тимофеев день было не принято жадничать — считалось, что это к долгам.
На Руси в этот день запрещалось смотреть в чужие окна. Наши предки верили, что на наблюдателя перекинутся ошибки другого человека.
По той же причине не советовали 23 июня и смотреть и в чужие зеркала. Особенно — через чье-то плечо.
Зеркала, кстати, запрещалось брать в руки — предполагалось, что из-за баловства нечистой силы его можно выронить и этим навлечь на себя несчастья.
23 июня не разрешалось трогать свои родинки, чтобы не накликать беду на близкого человека.
Ложку после еды советовали не оставлять на столе. На Руси боялись, что это к голоду.
23 июня запрещали смотреть на радугу. Это тоже сулило голод.
23 июня было не принято выносить мусор — говорили, что это к скандалу.
Без особой надобности в этот день не выходили из дома.
Айгуль Сабитова