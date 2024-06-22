21:02 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 23 июня 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 23 июня 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Freepik

23 июня на Руси отмечали Тимофеев день, День призраков (Знамения). Он считался магическим. В эту дату Православная церковь чтит память священномученика Тимофея. Крестьяне в это время наблюдали за всеми событиями и считали, что они происходят неслучайно. Рассказываем про народные приметы на 23 июня в 2024 году.

Приметы погоды 23 июня

Если в этот день на листьях ивы проступают капельки сока, значит, скоро погода испортится. Куры, гуси и утки начинают ощипываться — к дождю. Если куры раскудахтались, машут хвостом, вороны хохлятся, значит, жди ненастья, сырости. Цыплята спрятались — будет дождь. Если вечером в лесу будет теплее, чем в поле, а в низинах прохлада — погода будет теплой.

Засуха на Тимофеев день — к чему-то плохому, например, неурожаю. Пауки спрятались, значит, жди перемены погоды. Не видно муравьев в ясную погоду — будет ненастье. На его приближение указывали и поникшие цветки картофеля, а также голуби, спрятавшиеся в солнечный день.

Если утром душно — погода ухудшится. Радуга — к неурожайному году. Если по воде стелется туман, значит, будет много грибов. Привиделся перемещающийся по полю огонь — жди засуху.

Можно понаблюдать за погодой и проверить народные приметы на 22 июня в 2024 году.

Что можно делать 23 июня

В Тимофеев день славяне призывали присматривать за родными и друзьями, чтобы с ними ничего не случилось.

23 июня продумывали защиту от нечисти. Хорошим средством считалось веселье. Чем веселее день проведешь — тем удачнее и счастливее пройдет год, а призраки и близко не подступятся к вашему дому, говорили наши предки. Кстати, о пользе хорошего настроения говорят и сейчас. Например, недавно ученые доказали, что смех улучшает здоровье.

В этот праздник принято звать к себе гостей. Считалось, что это приносит в дом удачу и достаток. Гостей нужно было собрать четное количество, особенно если среди них присутствовала девушка на выданье. Говорили, что иначе она может остаться одинокой на весь год (впрочем, им вообще не советовали посещать и устраивать застолья). Можно было и самому отправиться в гости. Полезно 23 июня делать небольшие подарки, помогать нуждающимся, угощать. Говорилось, что это добро обязательно вернется. Приветствовались и сюрпризы.

Также 23 июня наши предки обязательно ходили в баню, чтобы смыть с себя весь негатив. Напомним, некоторым людям ее лучше не посещать.

Окна в этот день советовали зашторивать или чем-то закрывать, чтобы не упустить счастье.

Если человеку в ночь на 23 июня снилось богатство, ему рекомендовали обратить внимание на духовные ценности. Если во сне кто-то видел себя скромным, аскетичным человеком, то ему советовали вспомнить о материальных ценностях.

Что запрещено 23 июня

Есть народные приметы на 23 июня в 2024 году и о запретах.

  • В этот день нельзя злиться, иначе можно отпугнуть удачу и не навлечь беды с финансами и здоровьем.

  • Под запретом были также ссоры и горячие споры. Наши предки верили, что это прогонит удачу и достаток.

  • Не надо оставаться дома одному.

  • Также в Тимофеев день было не принято жадничать — считалось, что это к долгам.

  • На Руси в этот день запрещалось смотреть в чужие окна. Наши предки верили, что на наблюдателя перекинутся ошибки другого человека.

  • По той же причине не советовали 23 июня и смотреть и в чужие зеркала. Особенно — через чье-то плечо.

  • Зеркала, кстати, запрещалось брать в руки — предполагалось, что из-за баловства нечистой силы его можно выронить и этим навлечь на себя несчастья.

  • 23 июня не разрешалось трогать свои родинки, чтобы не накликать беду на близкого человека.

  • Ложку после еды советовали не оставлять на столе. На Руси боялись, что это к голоду.

  • 23 июня запрещали смотреть на радугу. Это тоже сулило голод.

  • 23 июня было не принято выносить мусор — говорили, что это к скандалу.

  • Без особой надобности в этот день не выходили из дома.

Айгуль Сабитова

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