Народные приметы на 24 июня 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 24 июня 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 24 июня 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Дата 24 июня отмечена в народном календаре как Варнава Земляничник. Православная церковь в этот день вспоминает апостолов Варнаву и Варфоломея. Рассказываем о народных приметах на 24 июня в 2024 году.
Теперь — про народные приметы на 24 июня в 2024 году о том, для чего подходит эта дата.
На Руси этот день считался семейным. Его старались проводить с родными. Наши предки верили, что это к крепким отношениям и благополучию. Также в этот день старались просить прощения за причиненные обиды, забыть о прежних ссорах и размолвках.
На Варнаву занимались работой по дому. Полезным считали разбор завалов. Говорилось, что этим можно привлечь успех, богатство и удачу.
Также на Руси верили, что с 24 июня наступают и продолжаются до праздника Ивана Купалы (отмечают в ночь с 6 на 7 июля) «русалочьи дни». Это время считалось подходящим для ритуалов, обрядов, заговоров.
Какие есть народные приметы на 24 июня в 2024 году о запретах?
Наши предки в этот день не купались в водоемах. На Руси верили, что в «русалочьи» дни это смертельно опасно, поскольку русалки в это время особенно сердиты на людей. Кстати, некоторые эксперты полагают, что подобная нечисть действительно существует.
Запрещалось 24 июня и собирать целебные травы и ягоды, рвать цветы. На Руси верили, что растения в этот день приносят вред. Также говорилось, что 24 июня по лугам и полям бродит нечистая сила, а бесы делят между собой грязную работу, в том числе решают, кому наполнить ягоды ядом. При этом на следующий день за ними отправлялись смело — предки верили, что поход будет удачным. В связи с этим, «от противного», 24 июня и получило название «Земляничник».
В этот день не разрешалось посещать леса. Также не советовали заниматься сбором урожая. Предки верили, что в этом случае в оставшемся сезоне его больше не будет. Напомним, недавно мы рассказывали, что урожай помогают сохранить божьи коровки.
Супругам на Варнавин день запрещали выяснять отношения и даже повышать голос друг на друга. Это сулило серьезные проблемы в отношениях вплоть до развода.
В этот день советовали не начинать новое, в том числе дела, а также переезжать. По поверьям, это может привести к неприятностям.
24 июня было не принято рассказывать о своих планах и желаниях другим людям. Считалось, что в этом случае мечты могут не сбыться. Нельзя было говорить такие слова, как «хочу» и «хотелось бы».
Также на Руси в этот день люди старались не слушать рассказы о чужих болезнях, поскольку боялись, что они могут перейти к слушателю.
Айгуль Сабитова