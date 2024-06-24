12:06 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 24 июня 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 24 июня 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Freepik

Дата 24 июня отмечена в народном календаре как Варнава Земляничник. Православная церковь в этот день вспоминает апостолов Варнаву и Варфоломея. Рассказываем о народных приметах на 24 июня в 2024 году.

Приметы погоды 24 июня

  • Теплая ночь на Варнаву — жди хорошего урожая яблок и груш.
  • Солнечная погода в этот день обещает ненастье.
  • Туман на реках и озерах в этот день обещает много грибов в лесах.
  • Если звезды накануне мерцают зеленоватым светом — жди ясного дня.
  • Вороны садятся на самые низкие ветви деревьев и чистятся, значит, будет дождь
  • В солнечный день голуби прячутся — к непогоде.
  • Если пчелы с утра в поле не летят, а сидят в ульях и громко жужжат — будут осадки.
  • Мелкие птицы забиваются в середину кроны деревьев — к ненастью.
  • Если солнце на рассвете бледное — вечером будет дождь.
  • Гуси стаей летят против ветра, значит, похолодает.
  • Капельки сока на кленовых листьях — к дождю.

Что можно делать 24 июня

Теперь — про народные приметы на 24 июня в 2024 году о том, для чего подходит эта дата.

На Руси этот день считался семейным. Его старались проводить с родными. Наши предки верили, что это к крепким отношениям и благополучию. Также в этот день старались просить прощения за причиненные обиды, забыть о прежних ссорах и размолвках.

На Варнаву занимались работой по дому. Полезным считали разбор завалов. Говорилось, что этим можно привлечь успех, богатство и удачу.

Также на Руси верили, что с 24 июня наступают и продолжаются до праздника Ивана Купалы (отмечают в ночь с 6 на 7 июля) «русалочьи дни». Это время считалось подходящим для ритуалов, обрядов, заговоров.

Что запрещено 24 июня

Какие есть народные приметы на 24 июня в 2024 году о запретах?

Наши предки в этот день не купались в водоемах. На Руси верили, что в «русалочьи» дни это смертельно опасно, поскольку русалки в это время особенно сердиты на людей. Кстати, некоторые эксперты полагают, что подобная нечисть действительно существует.

Запрещалось 24 июня и собирать целебные травы и ягоды, рвать цветы. На Руси верили, что растения в этот день приносят вред. Также говорилось, что 24 июня по лугам и полям бродит нечистая сила, а бесы делят между собой грязную работу, в том числе решают, кому наполнить ягоды ядом. При этом на следующий день за ними отправлялись смело — предки верили, что поход будет удачным. В связи с этим, «от противного», 24 июня и получило название «Земляничник».

В этот день не разрешалось посещать леса. Также не советовали заниматься сбором урожая. Предки верили, что в этом случае в оставшемся сезоне его больше не будет. Напомним, недавно мы рассказывали, что урожай помогают сохранить божьи коровки.

Супругам на Варнавин день запрещали выяснять отношения и даже повышать голос друг на друга. Это сулило серьезные проблемы в отношениях вплоть до развода.

В этот день советовали не начинать новое, в том числе дела, а также переезжать. По поверьям, это может привести к неприятностям.

24 июня было не принято рассказывать о своих планах и желаниях другим людям. Считалось, что в этом случае мечты могут не сбыться. Нельзя было говорить такие слова, как «хочу» и «хотелось бы».

Также на Руси в этот день люди старались не слушать рассказы о чужих болезнях, поскольку боялись, что они могут перейти к слушателю.

Айгуль Сабитова

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