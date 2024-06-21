Когда сажать перец в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Этот овощ по праву можно считать одним из фаворитов среди плодов в России. Сладкий перец можно добавить как в простые закуски или салаты, так и в изысканные блюда. Этот сочный плод благотворно влияет на обмен веществ в организме человека. Овощную культуру можно легко вырастить самостоятельно в огороде, если разобраться в особенностях ухода. Расскажем, когда сажать перец в 2024 году и как выбрать благоприятные дни для посева семян по лунному календарю.
Что важно знать о выращивании перца своими руками
Овощ относится к роду растений семейства пасленовых. В нашей стране выращивают как однолетнюю культуру, хотя в теплых условиях перец может плодоносить не один год. Главные условия выращивания этого растения — качественные семена, питательная земля, свет, тепло и своевременный полив. В зависимости от сорта культура созревает через 100—128 дней после появления саженцев. Плоды всех видов перца советуем собирать в начале биологической спелости — с началом покраснения, в этой фазе плоды накапливают наибольшее количество витамина C.
|Сроки посева растения
|Посев семян на рассаду: начало февраля — конец марта;
саженцы в открытый грунт: начало мая — желательно до 5 июня
|Глубина посадки семян
|0,7—1 см
|Глубина высадки саженцев
|На глубину корня
|Схема посадки
|30 × 35 см
|Требования к теплу и свету
|Теплолюбивое и светолюбивое растение
|Уход за растением
|Следует аккуратно рыхлить, пропалывать и поливать. Важно, чтобы почва под растениями всегда оставалась рыхлой и немного влажной. На протяжении сезона регулярно поливайте и подкармливайте минеральными удобрениями
|Место высадки растения
|Хорошо освещенный участок (целый световой день)
|Полив посадок
|Овощная культура активно растет только при регулярном поливе. Пока посадки не зацвели, их увлажняют один раз в неделю из расчета 2 л на одно растение
|Подкормки для перца
|Летом нужны регулярные подкормки, желательно вносить их под корень. В начале периода вегетации растению понадобится азот, также можно внести гумат калия для того, чтобы окрепла корневая система
|Время созревания плодов
|1,5—2 месяца
|Защита от болезней и вредителей
|Нужны регулярные осмотры растений на предмет признаков болезней и насекомых. Рекомендуем делать постоянную профилактику от грибковых и бактериальных заболеваний биологическими препаратами (алирин, гамаир, фитоспорин) один раз в 10—14 дней
Сочный и вкусный сладкий перец может давать хороший урожай как в теплице, так и в открытом грунте. Для достижения такого результата нужно знать особенности каждого этапа выращивания посадок.
Сейчас в магазинах встречается огромное количество семян перцев. Для открытого грунта рекомендуем выбирать ранние сорта с компактной кроной куста. А в теплице лучше всего растут крупноплодные, толстостенные, высокорослые растения, которые необходимо подвязывать и аккуратно формировать, чтобы снять богатый урожай овощей. На пакетиках производители указывают ключевые характеристики растения:
- общий размер куста перца, название сорта и расцветку плодов;
- срок посева и пересадки на постоянное место в открытый грунт или в теплицу;
- схему посадки и объем емкости при контейнерном выращивании саженцев;
- примерную дату сбора плодов;
- эффективные рекомендации по уходу за посадками;
- подходящие климатические зоны для выращивания перца;
- необходимые минеральные удобрения.
Таблица благоприятных дней для посадки семян перца на рассаду
Осуществлять посев семян следует, исходя из ваших климатических особенностей. Советуем в южных регионах выполнять посадку ближе к началу февраля из-за теплого климата. А на территориях с суровыми условиями проводят засеивание посевного материала для рассады в конце февраля. Саженцы перца могут медленно прорастать, поэтому лучше не откладывать процесс.
Подготовили таблицу благоприятных месяцев и дней по лунному календарю для посадки семян перца на рассаду.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|1—3, 7, 11—16, 19—21, 27—29 февраля
|8—10, 24 февраля
|1—6, 9, 11—16, 18—19, 22—24, 26—31 марта
|7—8, 10, 17, 20—21, 25 марта
|1—3, 6, 14—15, 19—2З, 29—З0 апреля
|5, 7—9, 24 апреля
Таблица благоприятных дней для посадки перца в открытый грунт
Рассаду перцев высаживают в почву в возрасте 55—69 дней. И грунт к моменту высадки рассады должен прогреться хотя бы до +13…+16 °C. Рекомендуем сажать перцы на открытый участок после того, как пройдет риск возвратных весенних заморозков.
Составили таблицу благоприятных и неблагоприятных дней на начало садового сезона для посадки перцев.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|З—4, 11—1З, 16—20, 26—27, З0—З1 мая
|7—9, 23 мая
|3—4, 8, 12—21, 23, 26—27 июня
|1—2, 6, 9—11, 22, 24—25, 28—29 июня
Как правильно сажать семена перца на рассаду
В этом разделе вы найдете необходимую и полезную информацию, как вырастить саженцы перцев — от посева до высадки на постоянную грядку.
Как подготовить семена к посеву
Этап необязателен, так как семена пасленовой культуры готовы к посеву без тщательной подготовки. Посевной материал замачивают в воде на сутки или просто сажают сухим на небольшую глубину в грунте, примерно 0,7—1 см. Рекомендуем высаживать рассаду в большой пластиковый контейнер и сделать линию дорожки на расстоянии 5—6,2 см. Семенной материал развивается от 10 до 21 дня, и он медленно растет на первых стадиях вегетации. Лучше накрыть емкости с семенами пленкой и поместить на солнечный подоконник в квартире. Если вы решили посеять перцы в начале февраля, позаботьтесь о дополнительной подсветке для рассады в пасмурные дни.
В каких емкостях выращивать рассаду
Советуем выбирать прочные пластмассовые контейнеры или ящики. Оптимальным вариантом будут емкости с крышками, но дренажные отверстия для отвода лишней воды должны быть обязательно. Слой почвы для рассады должен быть 6,5—10 см, а для удобства полива сверху сделайте маленькие бортики 2—4 см.
Какую почву выбрать для посадки семян
Здоровый рост саженцев требует наличия в грунте достаточного количества питательных микроэлементов и влаги. Поэтому почву для рассады можно приготовить самостоятельно или купить готовую в садовом магазине. Используйте плодородный, рыхлый, хорошо дренированный грунт, который обеспечит доступ воздуха к корням перцев.
Для успешного прорастания семян важно, чтобы почва в емкостях оставалась влажной.
|Основные компоненты в почве для рассады
|Две части просеянного торфа, две части гумуса и одна часть земли
|Самая подходящая земля на грядках для перцев
|Плодородная, легкая, рыхлая, воздухопроницаемая и водопроницаемая
|Биопрепараты для дезинфекции земли
|Используйте по инструкции микробиологические препараты: фитоспорин-М, алирин-Б, гамаир, глиокладин, триходермин
Где хранить рассаду перца
Рекомендуем разместить емкости с рассадой в тех местах квартиры, где больше всего солнца. При недостатке естественного освещения требуется дополнительная подсветка фитолампами.
Как ухаживать за рассадой
Главное при выращивании молодых саженцев — хорошее освещение, легкий питательный грунт, умеренный полив с помощью пульверизатора, тепло в помещении (+18…+22 °C) и постепенное закаливание перед высадкой в теплицу или в открытый грунт.
Вначале рассаду перцев рекомендуем вынести на свежий воздух на 3,5—5 часов. С каждым днем поэтапно увеличивайте период пребывания саженцев на прохладном воздухе на балконе. Через несколько дней молодые растения можно оставлять на улице.
Когда нужно пикировать рассаду
Процесс обязательный для рассады перцев. Благодаря этому этапу укрепляется корневая система каждого саженца. Проведите пикировку рассады, используя отдельные стаканчики. Вполне хватит объема емкости в 350—400 мл. Пикируют при появлении 2—7 листочков, примерно через 2,5—3 недели после появления всходов перцев. Последовательность выполнения пикировки:
1. Насыпьте рыхлый питательный грунт для рассады слоем 7,5—10,5 см в пластиковые стаканчики диаметром 6—8 см с дренажными отверстиями снизу. Рекомендуем сделать бортики 2—3,5 см, чтобы удобно было поливать молодые растения.
2. Аккуратно выкопайте каждый корень саженца вместе с землей, стараясь не тревожить корневую систему (она у перцев очень плохо восстанавливается).
3. Пересадите саженцы в отдельные пластиковые стаканчики.
4. Умеренно полейте растения отстоянной водой и поместите рассаду в солнечное место.
5. Притеняйте перцы от прямых солнечных лучей первые два дня после пикировки.
Как правильно высаживать рассаду перца
Советуем высаживать сеянцы перцев в открытый грунт после того, как пройдет риск возвратных весенних заморозков в вашем регионе.
Пересадку молодых растений в теплицу проводят в утренние или вечерние часы. Благоприятная дневная температура должна быть не ниже +12…+15 °C. Необходимо соблюдать следующие этапы посадки в теплицу:
1. Умеренно полейте грунт и каждую емкость с молодыми посадками.
2. Сделайте неглубокие лунки на расстоянии 30—40 см друг от друга, а в междурядьях оставляйте 50—60 см.
3. Саженцы перцев высаживайте на глубину корня растения.
4. Умеренно полейте теплой водой после высадки.
5. Периодически проветривайте теплицу, а на ночь по необходимости закрывайте дверь.
Перец — крайне теплолюбивое и светолюбивое растение. Поэтому выбирайте место в огороде, которое хорошо освещается в течение всего дня. Обязательно следите, чтобы соседние растения не притеняли посадки перца. Последовательность выполнения посадки рассады в открытый грунт:
1. Перед посадкой рассады внесите в почву полезную микрофлору, например фитоспорин или глиокладин.
2. Обильно увлажните землю и каждую емкость с саженцами перцев.
3. Сделайте неглубокие лунки на расстоянии 30—40 см друг от друга, а в междурядьях оставляйте 50—60 см.
4. Саженцы перцев высаживайте на глубину корня.
5. Присыпьте посадки слоем почвы, слегка утрамбуйте и обильно полейте.
Полезные советы по выращиванию перца
Несколько полезных секретов, чтобы ваши посадки обязательно порадовали сладкими и сочными плодами. Рекомендации по уходу за перцами:
1. Если молодые посадки неуверенно растут без прочных опор, позаботьтесь о подвязке — стебель перцев способен легко сломаться, и оживить растение уже не получится.
2. При регулярном поливе перец активно развивается. В жару увлажняют посадки в теплице и в открытом грунте каждый день. Пока растения не зацвели, их поливают раз в неделю из расчета 2—2,5 л на одно растение. Поливая пасленовые культуры, нельзя допускать попадания воды на стебли и листья, потому что фитофтора и пероноспора мгновенно развиваются в капельках воды.
3. При избытке азота удлиняются фазы роста растений, наблюдается недоразвитие плодов. Плюс к этому ослабляется окраска созревших овощей, уменьшается сахаристость и ухудшается их лежкость.
Поэтому для обильного урожая перцу нужны регулярные комплексные подкормки, желательно вносить их под корень. Используйте удобрения по инструкции. Летом в начале вегетации посадкам перца понадобится азот, также можно внести гумат калия, для того чтобы окрепла корневая система. После начала цветения растениям будет нужна подкормка кальцием и бором. Также вносите под корень удобрения для пасленовых культур.
4. Рекомендуем проводить своевременную профилактику от грибных и бактериальных болезней биологическими препаратами, например алирином, гамаиром. Лучше всего один раз в 10—14 дней.
Эксперт Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии, ответила на следующие вопросы.
Можно ли посадить семена перца сразу в открытый грунт?
В условиях Сибири и средней полосы России перец выращивают только через рассаду, подращивая за 1,5—2 месяца до высадки в открытый грунт (1—2-я декада июня).
Что любит болгарский перец при посадке?
При высадке обязательно вносят в почву древесную золу (1 стакан на 10 л воды), перегной. Специально готовят рыхлую почву для перцев.
Можно ли сажать перец по два в одну лунку?
Да, растение можно высаживать по 2 штуки в лунку, так кустики будут прикрывать друг друга от прямых солнечных лучей. Активнее произойдет переопыление, и завяжется больше плодов.
Какое соседство не любит перец?
Это растение не выносит соседства с укропом и фенхелем, также плохо на него действуют бобовые. Необходимо следить за отсутствием рядом посадок горького перца, иначе плоды болгарского перца будут горькими от переопыления.
Эксперт: Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии