Нужно ли обрывать цветки у картофеля?
Две школы дачников — консервативная и инновационная — спорят об этом уже давно.
Две школы дачников — консервативная и инновационная — спорят об этом уже давно.
Определенная часть дачников обязательно вносит в график работ, связанных с картофелем, стадию обрыва цветков. Большая же часть считают эту процедуру абсолютно ненужной и спокойно пропускают ее, упирая на то, что она и количества клубней не увеличивает, и качество их не улучшает. Кто же прав, а кто ошибается? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Лично мне эта проблема кажется довольно надуманной. если кому-то нравится обрывать цветки во время цветения картофеля, то пусть это делают. На процесс роста и урожай это ни коим образом не влияет. Достаточно знать биологию картофеля хотя бы в первом приближении.
Дело в том, что формирование клубней начинается ДО того, как на ботве появились бутоны (а появляются они, в зависимости от сорта, через 40−45 дней после высадки семенных клубней). И идут эти этапы вегетации — а это именно этапы вегетации — параллельно, никак друг на друга не влияя.
Кроме того, фаза цветения довольно коротка, есть сорта, где она длится не более одного, максимум трех дней, что опять же говорит в пользу принципиальной бесполезности операции по удалению цветов. Подчеркну — ни на количестве, ни на качестве урожая это не сказывается.
Ну и уже категорически не стоит обрывать цветы тем дачникам, которым не чужды эксперименты в стиле «сам себе селекционер». Получают новые сорта картофеля ведь не на основе клубней или других частей растения, а именно работая с плодами картофеля, которыми на поверхности являются некрупные ягоды, в которых, в свою очередь, заключены семена, которыми размножался картофель в диком виде в старые добрые времена, когда никому в голову не приходило докапываться до его корней, то есть клубней. Напомню, что картофельные бунты в свое время из-за этих ягод и возникали — поскольку люди думали, что есть надо именно их, а они, как известно, горькие, невкусные и даже весьма токсичные.