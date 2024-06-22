Как вырастить крупную луковицу тюльпана из детки?
Эксперт рассказала о тонкостях воспитания, исходя из размеров.
Эксперт рассказала о тонкостях воспитания, исходя из размеров.
«Детки», как можно уяснить из самого термина, идут сопровождением к взрослым, полноценным луковицам, появляясь в процессе жизнедеятельности тюльпана. Сами по себе они, да, посадочный материал, однако не обеспечивающий главного — цветка. Поэтому нуждаются в доращивании до состояния зрелой «особи». Как выглядит этот процесс?
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:
— Для того чтобы «детка» тюльпана превратилась в крупную луковицу, с ней надо обращаться надлежащим образом.
А именно: после того как луковицы выкопаны и вы визуально легко вычленяете эти самые «детки», отделите их и соберите в обособленную группу. Затем вам необходимо организовать для них отдельную грядку — школку.
Подготовьте почву: хорошенько взрыхлите и заправьте перепревшим навозом и перегноем, создав тем самым необходимую питательную базу. Затем сделайте траншеи шириной в 4−5 сантиметров и глубиной в 3 высоты собственно детки (не взрослой луковицы). Три высоты — для легких почв. Для тяжелых, глинистых можно ограничиться двумя, для слишком легких, где есть излишки песка, заделка идет уже на 4 высоты.
Следующей весной детки дадут всходы, но это будут стебли с листьями, цветения в сезон «детских» всходов не будет. Уход за взошедшими «детками» состоит в регулярной прополке, рыхлении, поливах и подкормке. Первая делается сразу после полного схода снега, вторая — во время цветения взрослых растений и третья — после того, как взрослые тюльпаны отцвели.
Осенью вам остается только выкопать уже не «детку», но взрослую луковицу, которая на следующий год вполне способна порадовать вас цветком тюльпана.
Высаживать «детки» вместе со взрослыми луковицами не рекомендуется, хотя многие это и практикуют, но тогда у «деток» могут быть проблемы с развитием, а поскольку они более уязвимы перед болезнями, то могут заразить и старших товарищей. Поэтому не поленитесь создать вышеупомянутую школку, а при обилии «деток» — и несколько.