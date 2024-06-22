Вильфанд предупредил об опасно жаркой погоде в восьми регионах РФ

«Супержаркая, опасная погода начиная с субботы и до конца рабочей недели будет в самых густонаселенных районах Западной Сибири — это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, юг Красноярского края, Хакасия, Тыва. Там температуры будут плюс 30−36 градусов, в Алтайском крае — до плюс 40 градусов. Это очень опасно, потому что есть такой термин “волна тепла”, он означает, что в летний период температура выше нормы на 7−9 градусов. Исследования показывают, что это очень негативно влияет на человека», — рассказал метеоролог.
В Якутии отмечается сильная жара и отсутствие дождей в течение длительного периода, в регионе введен пятый класс пожароопасности. «Это наиболее опасный регион, где пожарная опасность велика», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
Он отметил, что в Крыму, Краснодарском крае и на Ставрополье температурные значения в ближайшее время будут в пределах нормы. Так, в первой половине недели температура в этих регионах составит плюс 28−33 градусов, во второй половине — плюс 25−30 градусов.