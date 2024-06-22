Эксперты описали опасности, поджидающие дачу во время ливней и урагана
«Прежде всего вскрывается брак в качестве подготовки системы стока воды».
«Прежде всего вскрывается брак в качестве подготовки системы стока воды».
20 июня запомнится москвичам страшным ураганом по имени Эдгар, залповыми ливнями и местами даже смерчами. Шторм был оценен в 10 баллов из 12 по шкале Бофорта. Впрочем, далеко не во всех районах наблюдался погодный армагеддон, где-то всего лишь «поморосило», — например, об этом сообщали жители запада столицы. А вот в СВАО, Новой Москве и других местах ураган вновь натворил бед. «МК» поговорил с экспертами о «больных точках» в мегаполисе и на загородных участках, которые проявляются во время погодных катаклизмов.
Ураган каждый раз собирает свою страшную «дань» с города. 20 июня были зафиксированы порывы ветра до 25 м/с. Не удивительно, что в столице все летало и рушилось… Увы, но синоптики предупреждают, что смерчи в Москве будут появляться чаще, причины — в изменении климата и росте глобальных температур. От последнего урагана два человека погибли, 35 человек получили травмы; более 700 деревьев стихия поломала или выкорчевала, часть из них упала на автомобили — всего повреждения получили 300 машин.
«В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники, — сообщил вечером после смерча заммэра Москвы Петр Бирюков. — Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено».
Ливни и ураган могут серьезно навредить городским зданиям, коммуникациям, транспорту, все это мы каждый раз видим и читаем в новостях. 20 июня в Медведкове дерево, сломанное ураганом, упало на балкон многоэтажки, из-за чего в квартире вылетели рамы и стекла.
В Таганском районе на проезжую часть ветром снесло обшивку крыши — соцсети облетело видео, как героический курьер под ливнем в одиночку освободил дорогу.
Еще одно ЧП произошло с трамваем — оторванные ураганом металлические листы выбили в салоне окна, задели контактную сеть, в результате чего двое пассажиров получили травмы.
Что касается зданий и сооружений как в городе, так и на дачных участках, то самое частое явление, вызванное ливнем, — протечка крыши. В непогоду часто происходят обрывы линий электропередач, и жители на какое-то время остаются без электричества. Мы попросили эксперта по городским проблемам описать типичные беды жилищ после дождей и причины, которыми они могут быть вызваны. Чаще всего это недоработки при строительстве и некачественные отделочные работы.
— Одна из распространенных проблем, которую вызывают ливни, это, действительно, протечка крыши — либо из-за повреждения самой кровли, либо забитых водостоков (для плоской крыши), — объяснил «МК» эксперт по вопросам ЖКХ Павел Степура. — Во-вторых, это протечки через окна при некачественном монтаже окон. Далее, могут быть протечки через вентилируемый фасад при некачественном монтаже.
Третье — разбитые стекла (окна, балконные остекления) из-за падающих от ветра деревьев, веток, летящего мусора и конструкций. Четвертый вид последствий: подтопление или затопление подземных гаражей, подвалов, цокольных этажей. Это происходит из-за плохой герметизации или гидроизоляции фундамента, входных групп.
Пятая беда: разбитые или рухнувшие спутниковые антенны, внешние блоки кондиционеров.
Шестая возможная проблема: намокание внутренних стен и перекрытий — здесь причинами могут стать плохая гидроизоляция стыка между балконной плитой и фасадом, некачественная герметизация межпанельных швов.
Для решения этих проблем можно обратиться в Единый диспетчерский центр ЖКХ Москвы, но, как уточнил Павел Степура, это подходит не для всех домов. В доме может быть своя диспетчерская служба, телефон которой указан на информационной доске на первом этаже в подъезде.
Любимым фазендам горожан ливни и шквалистые ветра тоже могут доставить немало неприятностей. «МК» побеседовал на эту тему с москвичом, дачником Николаем Ивановичем, имеющим участок в Подмосковье и огромный стаж дачных работ, включая возведение дома (и других объектов), и знающим толк в строительно-ремонтных работах.
— У дачников после дождей и ураганов вскрывается немало проблем, — рассказал он. — И все это расплата за некачественную работу, недоделки, откладывание «на потом».
Прежде всего, вскрывается брак в качестве подготовки системы стока воды как в масштабах садового товарищества, так и на личных участках.
Что касается садового товарищества, то надо информировать правление о заторах в сточных канавах, о том, что забились мусором сточные трубы.
Некоторые дачники по каким-то причинам вообще засыпают сточные канавы у своих участков, о чем также надо сообщить в правление. Ну, а на собственном участке надо приводить в порядок канавы и канавки, благо дожди показывают, что надо сделать. И, наверное, все, что ранее было сделано «на скорую руку», надо подправить капитально, в том числе проложить дренажные трубы.
Вода после ливней представляет не только явную, но и скрытую опасность. Если участок не выровнен, не проведены работы по дренажу и обеспечению стока воды, в низких местах образуются настоящие «озера» или «болота», из которых вода уходит в грунт, в том числе и под фундамент дома и других строений. Это может привести к проседанию и разрушению фундамента и даже строения в целом.
Причем данный процесс медленный и незаметный. Но надо иметь это в виду и не допускать «озер» на участке. Наш дом, к примеру, был на ленточном фундаменте и, пока не были проведены серьезные дренажные работы, фундамент здорово «гулял». (Каждую весну одна из сторон дома поднималась на десятки сантиметров, поскольку за зиму вода, накопившаяся под фундаментом, замерзала и поднимала фундамент).
Немалую угрозу представляют высокорослые деревья, которые имеются на дорогах и на заброшенных участках. У нас на соседнем заброшенном участке выросли четыре огромных осины рядом с общим забором. Из-за большой «парусности» деревьев возникла опасность их падения. Все просьбы к хозяину участка убрать деревья им игнорировались. И во время предыдущего урагана дерево, которое уже начало постепенно подсыхать, все-таки завалилось на наш участок, хотя еще более-менее «удачно» — между беседкой и летним домиком, повредив при этом забор и электропроводку.
После сильных ветров отрываются плохо прикрепленные детали домов, хозблоков, заборов, парников, теплиц. В этом случае мало восстановить разрушенное, надо еще провести ревизию всего дачного хозяйства и привести его в порядок. Это будет дешевле, чем восстанавливать поврежденное после ветров и ураганов.
Например, был случай, когда во время урагана на одном из участков сорвало и перенесло через забор на соседнюю дачу стеклянную крышу парника, и хозяевам парника пришлось целый день собирать осколки стекла, рассыпанные по всей земле.
Как бывший подводник, Николай Иванович также отметил, что на судах и кораблях все предметы, которые находятся на верхней палубе, определенным способом прикреплены к ней (закреплены «по-штормовому»). Он считает, что этот опыт вполне можно взять на вооружение и дачникам. Так, например, во время одного из ураганов пустой надувной бассейн нашелся даже не на соседнем участке, а через несколько участков!
Существует и еще одна опасность. Многие дачники проводят электричество от дома к другим строениям как бы временно, используя кое-как установленные шесты и кое-как прикрепленные к ним провода. При сильном ветре эти конструкции могут разрушаться и приводить к коротким замыканиям. Все надо делать капитально в соответствии с требованиями к электрооборудованию.
— У хороших, ответственных дачников, имеющих маленьких детей или внуков, есть золотое правило — содержать участок так, чтобы не было ни одного травмоопасного места, предмета, — подчеркнул наш собеседник. — И для этого довольно часто осуществляется осмотр и проверка всей территории, включая всякие закоулки. Хорошо бы установить такое правило и по отношению к непогоде — периодически проводить ревизию дачного хозяйства в целях обеспечения его безопасности и устойчивости к форс-мажорным проявлениям.