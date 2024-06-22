15:39 (мск), источник: АиФ Волгоград

Как спасти урожай от палящего солнца?

Даже самая плотная бахчевая сетка пропускает достаточно солнца, уберегая при этом овощные растения от ожогов, ее можно укрепить на колья.

Источник: Pixabay

Едва отойдя от морозных ожогов в мае, наши дачные посадки вновь попали под ощутимый удар — на сей раз нестерпимой жары. Что делать, расскажет наш дачный эксперт Екатерина Богданова.

В особенно жаркую погоду работы на даче стараемся минимизировать, сводя свои действия к своевременному поливу и притенению.

Что касается первого, то помимо традиционного полива по расписанию и из шланга, можно применить альтернативный способ — пластиковые бутылки с отрезанным донышком. Горлышко затыкается куском поролона или тряпкой, после чего бутылка вкапывается рядом с растением. Конечно, на долгое время этой воды не хватит, но продержаться до ближайшего полива вполне реально.

Даже если рассада уже высажена, ещё не поздно применить гидрогель — его нужно аккуратно уложить в лунку неподалёку от растения и засыпать землёй. Насыщаясь влагой при поливе, гель разбухает и будет отдавать её постепенно. Корни растения сами найдут под землей этот «оазис», и потребность в поливе сократится в несколько раз.

Если поверхность грядок не замульчирована до сих пор, сделайте это срочно: слой органики сразу же снизит температуру и позволит сохранить влагу.

Укрыть землю на грядках можно любым материалом — от травы и стружек до старых газет и картона от коробок.

Защитить растения от солнца поможет бахчевая сетка. Она бывает разных параметров, более и менее светопроницаемая. Даже самая плотная пропускает достаточно солнца, уберегая при этом овощные растения от ожогов. Необязательно делать из неё целые туннели — можно соорудить полосу-крышу над грядкой, укрепляя сетку на кольях и дугах прищепками. К слову, убережёт она и от града.

Такую же защиту надо сделать и для роз: их нежные лепестки просто припекаются на жаре. Вместо бахчевой сетки можно сделать легкое укрытие из лутрасила или любого нетканого материала, закрепив его на колышках.

Деревья переносят жару легче, но и они нуждаются в поливе, особенно молодой сад. Здесь также можно применить мульчирование приствольных кругов, это позволит снизить температуру почвы на несколько градусов.

Позаботьтесь и о птицах, расположив саду миски с водой. А наличие на участке даже маленьких декоративных прудиков меняет микроклимат к лучшему. Особенно любят влажный воздух огурцы, и потому опытные дачники прямо на огуречных грядках ставят ёмкости с водой.

 «Мы умрем – они останутся». «Рыжий» из «Иванушек» рассказал о себе и группе
Мамонт и корова в помощь. Что придумали учёные против супербактерий?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»