Как спасти урожай от палящего солнца?
Даже самая плотная бахчевая сетка пропускает достаточно солнца, уберегая при этом овощные растения от ожогов, ее можно укрепить на колья.
Даже самая плотная бахчевая сетка пропускает достаточно солнца, уберегая при этом овощные растения от ожогов, ее можно укрепить на колья.
Едва отойдя от морозных ожогов в мае, наши дачные посадки вновь попали под ощутимый удар — на сей раз нестерпимой жары. Что делать, расскажет наш дачный эксперт Екатерина Богданова.
В особенно жаркую погоду работы на даче стараемся минимизировать, сводя свои действия к своевременному поливу и притенению.
Что касается первого, то помимо традиционного полива по расписанию и из шланга, можно применить альтернативный способ — пластиковые бутылки с отрезанным донышком. Горлышко затыкается куском поролона или тряпкой, после чего бутылка вкапывается рядом с растением. Конечно, на долгое время этой воды не хватит, но продержаться до ближайшего полива вполне реально.
Даже если рассада уже высажена, ещё не поздно применить гидрогель — его нужно аккуратно уложить в лунку неподалёку от растения и засыпать землёй. Насыщаясь влагой при поливе, гель разбухает и будет отдавать её постепенно. Корни растения сами найдут под землей этот «оазис», и потребность в поливе сократится в несколько раз.
Если поверхность грядок не замульчирована до сих пор, сделайте это срочно: слой органики сразу же снизит температуру и позволит сохранить влагу.
Защитить растения от солнца поможет бахчевая сетка. Она бывает разных параметров, более и менее светопроницаемая. Даже самая плотная пропускает достаточно солнца, уберегая при этом овощные растения от ожогов. Необязательно делать из неё целые туннели — можно соорудить полосу-крышу над грядкой, укрепляя сетку на кольях и дугах прищепками. К слову, убережёт она и от града.
Такую же защиту надо сделать и для роз: их нежные лепестки просто припекаются на жаре. Вместо бахчевой сетки можно сделать легкое укрытие из лутрасила или любого нетканого материала, закрепив его на колышках.
Деревья переносят жару легче, но и они нуждаются в поливе, особенно молодой сад. Здесь также можно применить мульчирование приствольных кругов, это позволит снизить температуру почвы на несколько градусов.
Позаботьтесь и о птицах, расположив саду миски с водой. А наличие на участке даже маленьких декоративных прудиков меняет микроклимат к лучшему. Особенно любят влажный воздух огурцы, и потому опытные дачники прямо на огуречных грядках ставят ёмкости с водой.