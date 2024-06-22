Нашествие змей в домах и автомобилях произошло в турецком городе
В турецком городе Анталье произошло нашествие змей из-за жары. Пресмыкающиеся начали проникать в дома, офисы и автомобили, сообщает телеканал Halk TV.
В турецком городе Анталье произошло нашествие змей из-за жары. Пресмыкающиеся начали проникать в дома, офисы и автомобили, сообщает телеканал Halk TV.
По данным канала, с начала 2024 года пожарные поймали в жилых помещениях 106 змей. Ежедневно сотрудники спецслужб удаляют из домов по 10−15 пресмыкающихся. Участившиеся сообщения о таких случаях вызывают беспокойство среди местных жителей.
Отмечается, что пожарные осторожно обращаются с пойманными змеями. Всех пресмыкающихся отпускают в дикую природу.
Ранее мужчина из Таиланда обнаружил кобру у себя в трусах. Ядовитая змея заползла в нижнее белье человека ночью.