15:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Нашествие змей в домах и автомобилях произошло в турецком городе

В турецком городе Анталье произошло нашествие змей из-за жары. Пресмыкающиеся начали проникать в дома, офисы и автомобили, сообщает телеканал Halk TV.

Источник: Соцсети

По данным канала, с начала 2024 года пожарные поймали в жилых помещениях 106 змей. Ежедневно сотрудники спецслужб удаляют из домов по 10−15 пресмыкающихся. Участившиеся сообщения о таких случаях вызывают беспокойство среди местных жителей.

Отмечается, что пожарные осторожно обращаются с пойманными змеями. Всех пресмыкающихся отпускают в дикую природу.

Ранее мужчина из Таиланда обнаружил кобру у себя в трусах. Ядовитая змея заползла в нижнее белье человека ночью.

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