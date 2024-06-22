Стало известно, где лучше всего спрятаться во время грозы
Стоит избегать воды и высоких объектов.
Стоит избегать воды и высоких объектов.
Во время дождя нельзя прятаться от грозы под раскидистыми деревьями, напротив, следует находиться как можно ближе к земле, возможно даже спуститься в овраг. Об этом сообщает издание «РИАМО» со ссылкой на врача-педиатра Георгия Цуркина.
— Ни в коем случае не прячьтесь под одиноко стоящим деревом, держитесь подальше от линий электропередач, столбов, электропроводки. Если вы оказались в парке или на природе, оптимальное место переждать грозу — это низина, яма или овраг, — считает медик.
Врач уточнил, что важно также не купаться в грозу. Безопаснее всего будет спрятаться в автомобиле — в том случае, если нет возможности отправиться в помещение.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что у некоторых людей в дождь и грозу может ухудшаться состояние здоровья. В ответ на изменения окружающей среды и погоды, у пациентов появляются головные боли, боли в мышцах и суставах, головокружения и тошнота. У некоторых людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы и опорно-двигательного аппарата, могут проявляться изменения настроения.