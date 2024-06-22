16:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, где лучше всего спрятаться во время грозы

Стоит избегать воды и высоких объектов.

Стало известно, где лучше всего спрятаться во время грозы | Источник: Комсомольская правда

Во время дождя нельзя прятаться от грозы под раскидистыми деревьями, напротив, следует находиться как можно ближе к земле, возможно даже спуститься в овраг. Об этом сообщает издание «РИАМО» со ссылкой на врача-педиатра Георгия Цуркина.

— Ни в коем случае не прячьтесь под одиноко стоящим деревом, держитесь подальше от линий электропередач, столбов, электропроводки. Если вы оказались в парке или на природе, оптимальное место переждать грозу — это низина, яма или овраг, — считает медик.

Врач уточнил, что важно также не купаться в грозу. Безопаснее всего будет спрятаться в автомобиле — в том случае, если нет возможности отправиться в помещение.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что у некоторых людей в дождь и грозу может ухудшаться состояние здоровья. В ответ на изменения окружающей среды и погоды, у пациентов появляются головные боли, боли в мышцах и суставах, головокружения и тошнота. У некоторых людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы и опорно-двигательного аппарата, могут проявляться изменения настроения.

 Военная спецоперация на Украине 22 июня 2024: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 21 июня 2024: прямая онлайн-трансляция
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»