Во Львове гроза повалила около сотни деревьев
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сильная гроза со шквалистым ветром повалила порядка 100 деревьев во Львове на западе Украины, местами повреждены линии электропередачи. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сильная гроза со шквалистым ветром повалила порядка 100 деревьев во Львове на западе Украины, местами повреждены линии электропередачи. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.
«Ликвидация последствий непогоды, которая прошла сегодня по Львову. Повалено около 100 деревьев (обследование продолжается), повреждены до 10 крыш. Повреждены линии электропередачи. Возможно частичное отсутствие света», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Он добавил, что городские власти собрали комиссию по ЧС. Коммунальные службы расчищают дороги. Работа общественного транспорта уже возобновлена.
Тремя часами ранее Садовой сообщил о надвигающейся непогоде и призвал горожан соблюдать меры безопасности.