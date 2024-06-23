00:12 (мск), источник: Известия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0

В провинции Малатья на востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0. Об этом 22 июня сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Источник: Reuters

По данным специалистов, в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск) были зарегистрированы подземные толчки. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,96 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ранее, 16 июня, Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ) сообщил, что у берегов Перу сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Очаг сейсмособытия залегал на глубине около 10 км. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

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