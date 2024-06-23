Юрист Виноградов рассказал, какие штрафы грозят шумным дачникам
Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупредил в беседе с RT, что даже за городом необходимо соблюдать требования к уровню шума.
Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупредил в беседе с RT, что даже за городом необходимо соблюдать требования к уровню шума.
«Для многих россиян, владеющих или арендующих дачи, загородное пространство является уголком уединения и отдыха. При этом дачники убеждены: если участок находится вне пределов города, то они фактически могут делать за своим забором всё что угодно. Многие соседские конфликты связаны, в том числе, с громкой музыкой поздним вечером или проведением шумных работ», — заявил эксперт.
При этом он предупредил, что как в городе, так и за городом необходимо соблюдать требования к уровню шума.
«Практически в каждом регионе действует свой закон о тишине, норм которого и следует придерживаться. Например, в Московской области нельзя устраиваться загородные дискотеки или проводить работы с применением механических средств и технических устройств, и в целом — излишне шуметь в рабочие дни с 21:00 до 08:00, в выходные дни — с 22:00 до 10:00. Такие же правила установлены в Ленинградской области», — объяснил специалист.
Кроме того, юрист добавил, что дачники могут понести ответственность за шум, производимый домашними питомцами.
«Лай, вой собаки в ночное время могут повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Это же касается неоднократно срабатывающей сигнализации автомобиля или намеренного использования звуковых сигналов в часы тишины», — заключил собеседник RT.
Ранее юрист Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, что разводить огонь для шашлыка нельзя ближе чем в 100 метрах от хвойных деревьев.